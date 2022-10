«Toute la nation arabe attend maintenant, avec impatience, cet accord historique et ses retombées positives sur la question palestinienne». l Mouvement palestinien Hamas: «Noble démarche parrainée par l'Algerie» nPour le chef du Bureau politique du mouvement palestinien Hamas, Ismaïl Haniyeh, «cette initiative bénie est de bon augure pour le peuple palestinien. Nous sommes satisfaits des résultats de cette conférence, marquée par la franchise, l'interaction positive et la compréhension. Je me félicite que cette noble démarche ait été parrainée par l'Algérie».

Mouvement «Fatah»: «Fin d'une division de 15 ans»

Le membre du Comité central du mouvement «Fatah», Azzam Al-Ahmad, a souligné que « l'initiative algérienne vient mettre fin à une division inter-palestinienne de plus de 15 ans, qui a affaibli la cause palestinienne».

Initiative nationale palestinienne (INP): «Grande victoire de la question palestinienne»

Le chef de l'Initiative nationale palestinienne (INP), Mustafa Barghouti, a indiqué que «la Conférence de rassemblement pour l'unité palestinienne, revêt «une forte signification et traduit le soutien continu à la Palestine, notamment en cette période difficile marquée par l'escalade sioniste inique et ses tentatives en vue de bafouer tous les droits du peuple palestinien.C'est là une grande victoire pour la question palestinienne».

Front populaire de libération de la Palestine (FPLP): «Le rôle prééminent de l'Algérie»

Le membre du bureau politique du Front populaire de libération de la Palestine (FPLP), Merouane Abdel Aâl, a valorisé «le rôle prééminent de l'Algérie, sous la conduite du président Abdelmadjid Tebboune, dans la réunification des rangs palestiniens, ainsi que le souci permanent de l'Algérie de suivre les affaires internes palestiniennes, à travers ses démarches pour surmonter les divisions et adhérer à un seul objectif, à savoir, l'établissement de lÉtat palestinien indépendant».

Front de lutte populaire palestinien: le soutien de l'Algérie par «les paroles et les actes»

Le secrétaire général du Front de lutte populaire palestinien (FLPP), Ahmed Majdalani, a affirmé que «la Conférence prouve indéniablement l'intérêt que porte l'Algérie à la cause palestinienne, par les paroles et les actes (...) l'Algérie qui est depuis toujours un soutien pour le peuple palestinien, a un rôle prédominant dans la réalisation de ses objectifs nationaux, le droit de retour des réfugiés et l'établissement de l'État palestinien indépendant».

Front démocratique pour la libération de la Palestine (FDLP): «Tourner la page des divisions»

Le membre du Bureau politique du Front démocratique pour la libération de la Palestine (FDLP), Salah Nasser a qualifié la Conférence d'Alger de «grand exploit en vue de tourner la page des divisions», mettant en avant le rôle majeur que joue l'Algérie pour «mettre en exergue les dénominateurs communs entre les frères palestiniens et ses démarches visant à rapprocher les factions palestiniennes et à bannir les désaccords, des démarches qui ont contribué à surmonter les obstacles».

Front national de libération de la Palestine: «Une journée mémorable»

Le chef de la délégation du Front national de libération de la Palestine, Ramzi Rabah, a déclaré: «Nous vivons une journée mémorable dans l'histoire du peuple palestinien, la réconciliation nationale palestinienne a eu lieu en terre d'Algérie (..) Et toute la nation arabe attend maintenant, avec impatience, cet accord historique et ses retombées positives sur la question palestinienne.»



La Turquie: «Une affirmation de l'unité nationale»

Le ministère turc des Affaires étrangères a affirmé que «la Turquie salue les contributions permanentes de l'Algérie au processus de réconciliation entre les Palestiniens que la Turquie a toujours soutenues. La «Déclaration d'Alger», issue de la Conférence d'unification des rangs palestiniens signée par les factions palestiniennes, se veut une affirmation de l'importance de l'unité nationale comme base de toute résistance à l'occupation, à même de réaliser les objectifs légitimes du peuple palestinien.»

Le Qatar: «Une étape importante»

Le ministère qatari des Affaires étrangères a déclaré que «l'accord est une étape positive sur la voie de l'unité nationale et de la consolidation du projet national d'établissement d'un État palestinien indépendant aux frontières de 1967, avec Jérusalem-Est comme capitale. Le Qatar exprime son aspiration à maintenir l'esprit d'unité et de partenariat entre les frères palestiniens et a exprimé sa profonde gratitude à la République algérienne démocratique et populaire, frère, pour son rôle dans le parrainage des pourparlers».

La Libye: «L'unité nationale palestinienne en tant qu'intérêt suprême»

Le ministère libyen des Affaires étrangères a salué la décision des factions palestiniennes: «Il s'agit d'une étape positive sur la voie de l'unité nationale et de la consolidation du projet national d'établissement d'un État palestinien avec Jérusalem comme capitale». Il a dans ce sens, confirmé «le soutien de l'État libyen à toutes les mesures visant à mettre fin à la division et à réaliser l'unité nationale palestinienne en tant qu'intérêt suprême.»