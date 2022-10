L'Autorité électorale nationale indépendante a annoncé, hier, les résultats préliminaires des élections communales partielles qui se sont tenues dans certaines communes des wilayas de Tizi Ouzou et Béjaïa, pour élire 90 membres des Assemblées populaires de 6 communes. Selon les chiffres avancés, les 12 listes indépendantes ont remporté 74 des sièges, 82,22% du total des sièges. La deuxième place est revenue au Front de Libération nationale qui a remporté 7 sièges, soit 7,78%. En troisième position arrive le parti du Front des forces socialistes avec 6 sièges (6,66%), talonné par le Rassemblement national démocratique avec 3 sièges (3,33%). C'est ainsi que dans la commune d'Ath Mahmoud, la liste indépendante «Tasqamouts N'Oussirem» a remporté 5 sièges devançant la liste «Tiguejda» avec 4 sièges. Dans la commune d'Ath Boumahdi, la palme est revenue à la liste indépendante «Tagmats» avec 5 sièges devant le FFS (3 sièges) et le RND (1 siège). Il faut noter que ces élections communales partielles ont été marquées par un fort taux de participation dans la wilaya de Tizi Ouzou. Dans un climat serein. Aucun incident aussi insignifiant soit-il n'a été enregistré ni dans la commune d'Ath Mahmoud (daïra d'Ath Douala) ni dans la commune d'Ath Boumahdi (daïra des Ouacifs). C'est dire que toutes les conditions étaient réunies pour la tenue de ce rendez-vous électoral tant attendu par la population de ces deux communes dépourvues d'Assemblée communale élue et de maires depuis les dernières élections municipales. Concernant les chiffres inhérents aux taux de participation, il y a lieu de préciser qu'à la fermeture des bureaux de vote, ils étaient de 33,72%, selon Mohamed Charfi, président de l'Autorité nationale indépendante des élections (Anie). Le président de l'Anie a affirmé que ces résultats reflétaient l'intérêt que portent les citoyens à ce vote mais aussi leur conscience de l'impérative contribution à l'édification de la démocratie escomptée. Ces élections permettront de débloquer la situation qui régnait dans ces deux communes. Elles seront à même de renouer avec la gestion ordinaire selon les lois de la République, de tous les aspects de la vie de la collectivité. Une absence qui aurait causé d'énormes désagréments à la population et aux localités concernées. Il faut rappeler d'ailleurs que même dans les communes où se sont tenues des élections communales, il y a quelques années, des situations d'anarchie et de blocage tous azimuts avaient été constatées à cause de l'absence d'une majorité absolue. Ce qui avait conduit à la désignation d'administrateurs des APC concernées. Une solution provisoire ayant montré ses limites. L'organisation d'élections communales partielles est l'issue la mieux indiquée pour les communes sont dépourvues de majorités absolues ou dans celles où les élections n'ont pas pu avoir lieu quelle que soit la raison. Notons enfin que jusqu'à hier en fin de journée, rien n'a filtré de manière officielle s'agissant des résultats de ces élections partielles ni à Ath Mahmoud ni à Ath Boumahdi. On en saura beaucoup plus aujourd'hui, en attendant la proclamation des résultats officiels par le président de l'Anie tel que préconisé par la loi.