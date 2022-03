Se trouvant au centre de toutes les actions de réformes, la gestion de la finance publique demeure un axe fondamental de la relance économique du fait qu'elle intervient sur la comptabilité de tous les secteurs, et contribue à déterminer leur solidité financière.

Dans ce sens, le ministre des Finances, Abderrahmane Raouya, a mis l'accent, dimanche, sur «l'importance de la réforme budgétaire qui permettra, d'opérer une transition qualitative dans la gestion de la finance publique pour davantage d'efficacité et de transparence. Elle exige la rationalisation des moyens, la maîtrise de la cadence et du niveau de la dépense et l'utilisation optimale des ressources disponibles».Il faut dire que ces mesures interviennent à un moment critique de la transition économique, en vue de répondre à un besoin de crédibilité et de transparence de la part des pouvoirs publics, indispensables pour mener à bien les réformes inscrites.

Les attentes des citoyens, des élus et des opérateurs économiques, ont été clairement exprimées à travers les différentes concertations et rencontres organisées durant les phases importantes des renouvellements des institutions, et se mesurent à l'importance des retards enregistrés durant des décennies de léthargie, d'anarchie et d'oligarchie. C'est dans cette mesure que la réforme budgétaire obéit à des principes incontournables et des objectifs, qui s'articulent autour de l'impératif de conférer au Parlement la possibilité d'exercer son rôle de contrôle des politiques publiques et de prendre part au débat budgétaire. Il lui incombe, en tant que représentant du peuple, d'évaluer l'efficience de la gestion des finances publiques et de déceler les dysfonctionnements pour y remédier à temps, dan le but d'éviter les déséquilibres et les situations de stress chronique. C'est dans cette optique que Raouya a insisté sur la nécessité d' «impliquer tous les acteurs afin de concrétiser, sur le terrain et dans les délais impartis, la réforme des systèmes budgétaires, avec la mise en oeuvre des dispositions de la loi organique relative aux lois de finances ``.Un appel à la mobilisation de toutes les forces vives, qui trouvera certainement un écho favorable et grandissant, dans la mesure où les jalons d'une nouvelle gouvernance et d'une nouvelle vision, se profilent et se confirment à travers la batterie de mesures et d'actions, orientées essentiellement vers un réamorçage économique inéluctable. Pour ce faire, la préparation des gestionnaires à ces nouveaux paradigmes de gestion est un passage inévitable pour conférer aux actions de réformes, notamment la réforme budgétaire, toutes les chances d'aboutir aux changements espérés, et à des résultats palpables sur le terrain. À ce titre, le ministre est longuement revenu sur la formation dispensée au profit des membres des commissions budgétaires au niveau des départements ministériels et des organismes publics chargés de l'élaboration du budget de l'exercice 2023, soulignant qu' «elle permettra de renforcer les capacités des gestionnaires du budget de manière à exercer effic. Il faut accélérer le rythme de cette opération, notamment en matière de formation appliquée des formateurs, en prévision de sa généralisation à l'avenir».