Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, a nommé, jeudi, Abderrahmane Raouya ministre des Finances et Soraya Mouloudji, ministre de la Culture et des Arts, indique un communiqué de la présidence de la République. «Conformément aux dispositions des articles 91, alinéa 7, et 104 de la Constitution, et après consultation du Premier ministre, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, a nommé: M. Abderrahmane Raouya, ministre des Finances et Mme Soraya Mouloudji, ministre de la Culture et des Arts», lit-on dans le communiqué.