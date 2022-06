Le Groupe de contact arabe autour de la crise en Ukraine, créé par la Ligue arabe, s'est réuni, hier, par visioconférence. Une réunion, coordonnée à partir du Caire, à laquelle a pris part le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, a indiqué un communiqué du ministère. Une réunion intervenant dans le cadre des efforts arabes visant à traiter et à résoudre la crise ukrainienne et à contenir ses conséquences. Selon le communiqué du ministère, la réunion s'est tenue avec la participation des chefs de la diplomatie de l'Égypte, des Emirats arabes unis, de l'Arabie saoudite, du Soudan et de la Jordanie. Ahmed Abou El Gheit, secrétaire général de la Ligue arabe. Selon le communiqué du ministère, les travaux de cette réunion se sont penchés, d'une part, sur «l'examen des développements de la crise ukrainienne» et, d'autre part, sur «les moyens permettant au Groupe de continuer à s'acquitter de son rôle en vue de contribuer aux efforts diplomatiques internationaux».

Un rôle visant à «ouvrir la voie aux deux parties du conflit pour parvenir à une solution pacifique, tout en oeuvrant en parallèle à atténuer les répercussions de la crise sur les pays arabes, notamment en termes de sécurité alimentaire et énergétique». Cette démarche intervient, selon la même source, dans le prolongement de la visite effectuée par le Groupe de contact arabe en début d'avril à Moscou et à Varsovie, et des contacts qu'il a eus avec les ministres des Affaires étrangères de la Russie et de l'Ukraine. Selon le porte-parole du secrétariat général de la Ligue arabe, «le groupe avait convenu de poursuivre ses concertations et d'évaluer les développements au cours de ses sessions successives, et de discuter de l'efficacité des efforts entrepris visant à résoudre cette crise dans le cadre des fortes relations d'amitié qui unissent les pays arabes aux deux parties du conflit».

Il a ajouté que le groupe «a convenu de l'importance d'activer l'action arabe, au cours de la prochaine étape, en tenant compte de l'importance de coordonner les efforts déployés au niveau international pour contribuer au règlement de la crise». Après sa rencontre, en avril dernier, avec le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, et des responsables sécuritaires de Russie à Moscou, et le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, à Varsovie (Pologne), le groupe de contact arabe, conduit par Ramtane Lamamra, avait affirmé son appui au dialogue direct entre les deux parties en conflit, tout en «exprimant son inquiétude, alors, quant aux retombées de cette crise et la dangerosité de sa poursuite». Lors de la conférence de presse animée avec son homologue ukrainien, Ramtane Lamamra a affirmé que «les rencontres avec les parties russe et ukrainienne ont permis au Groupe de contact arabe de mieux cerner le développement de la situation et de connaître les positions des deux parties au conflit». Pour rappel, le groupe de contact arabe a été créé, en mars 2022 au Caire, pour tenter une médiation entre toutes les parties impliquées dans la guerre en Ukraine, qui a débuté le 24 février 2022, aux fins d'arriver à «une solution diplomatique à la crise».