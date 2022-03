Les dirigeants et les stratèges politiques du monde entier se réunissent, deux jours durant, au Qatar pour aborder les principaux sujets de préoccupation dans le monde lors du Forum de Doha. L'ordre du jour comprend la crise environnementale, les défis que posent la Covid-19 ou le conflit israélo-palestinien. Un Forum tenu sous le thème «La transition vers une nouvelle ère» mais dans lequel l'attention s'est tournée vers le conflit russo-ukrainien. Un Forum auquel a pris part le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra. «Ce Forum intellectuel réunira une troupe d'hommes politiques, de penseurs et de décideurs au niveau mondial, pour aborder plusieurs sujets liés à la gouvernance mondiale et aux défis auxquels sont confrontés le droit international et les organisations internationales et régionales», indique un communiqué du ministère. «Les participants se pencheront, entre autres, sur les causes et crises politiques et sécuritaires aux niveaux régional et international, et évoqueront les dossiers de l'énergie, l'investissement, le développement économique, la santé, le climat, les réfugiés et la migration», ajoute la même source. Ont pris part également les acteurs de la société civile, notamment Josep Borrell, Bill Gates, Hillary Clinton, Kristalina Georgieva, José Manuel Durao Barroso, Carl Bildt, etc. Intervenant dans un contexte mondial contemporain, l'objectif est de cristalliser de nouvelles conceptions actualisées et en mesure de cadrer avec les nouvelles tendances géopolitiques et de relever les défis sécuritaires, politiques et économiques contemporains. Inauguré, hier, par l'émir du Qatar, Cheikh Tamim ben Hamad Al Thani, le Forum, en plus des grandes questions géopolitiques actuelles, s'est penché sur les moyens d'accélérer la reprise et de parvenir à une économie plus solide et durable. Dans son intervention, l'émir du Qatar a appelé à déterminer «le nouveau système international que nous voulons léguer à nos enfants», soulignant que le monde a atteint, aujourd'hui, une «étape sensible et critique à tous les niveaux».