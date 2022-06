Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, a reçu, hier soir, un appel téléphonique de son homologue française, Mme Catherine Colonna. L'entretien entre les chefs de la diplomatie, le premier depuis la réélection du Président Emmanuel Macron, a permis de mettre en évidence la qualité et la densité des relations algéro-françaises ainsi que les échéances importantes qui s'offrent pour en assurer la stimulation dans plusieurs domaines. A cet égard, les deux ministres ont souligné la nécessité de poursuivre les efforts en vue de traduire les orientations stratégiques des Présidents Abdelmadjid Tebboune et Emmanuel Macron visant à bâtir un partenariat équilibré et mutuellement avantageux basé sur le respect mutuel et la coopération fructueuse.

En outre, les chefs de la diplomatie des deux pays ont évoqué des questions d'intérêt commun aux niveaux international et régional au sujet desquelles ils sont convenus d'intensifier les consultations entre les deux pays. Sur un autre plan, Ramtane Lamamra a souligné que l'Algérie attache la plus grande importance à ce que les relations entre partenaires dans l'espace méditerranéen soient conformes à la légalité internationale et mises à l'abri de toute exacerbation à travers des fuites en avant irresponsables. Enfin, les deux ministres ont retenu le principe d'échange de visites et de contacts suivis.