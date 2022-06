Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Ramtane Lamamra, a été reçu aujourd’hui au Palais de Carthage par le Président tunisien Kaïs Saïed. Selon un communiqué des services de la présidence tunisienne, le chef de la diplomatie a transmis un message du Président Tebboune à son homologue tunisien. Selon le contenu du massage, le Président Tebboune a réitéré sa « volonté de poursuivre le processus de renforcement des relations fraternelles et la coopération entre les deux pays et peuples frères». De son coté, le président Kais Saied a chargé Ramtane Lamamra de transmettre ses « salutations fraternelles et sa profonde gratitude à son frère, le président Abdelmadjid Tebboune », et a exprimé « son souhait de continuer à travailler dans la confiance mutuelle pour booster le relations bilatérales historiques et fraternelles au plus haut rang ». La visite de Ramtanbe Lammara en Tunisie « s’inscrit dans le cadre de la volonté commune des deux pays de raffermir davantage les relations privilégiées de fraternité, de coopération et de bon voisinage et d’œuvrer à la consolidation de leur tradition de concertation et de coordination sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun», selon un communiqué du MAE tunisien. Une réunion à laquelle a,également, pris part La ministre des Affaires étrangères libyenne Najla Al-Mangoush.