Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, a reçu l'Ambassadrice des Etats-Unis en Algérie, Mme Elizabeth Moore Aubin.

Dans un message publié sur son compte Twitter, la diplomate américaine a indiqué que plusieurs sujets importants ont été évoqué lors de cette rencontre, notamment les relations fortes et grandissantes entre les deux pays. «Toujours un plaisir de se retrouver M. Lamamra, et discuter de la relation bilatérale forte et croissante entre les États-Unis et l'Algérie» a tweeté la diplomate.