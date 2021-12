Les travaux de la 8ème édition du Séminaire de haut niveau sur la paix et la sécurité en Afrique, ayant pour thème: «Assistance aux nouveaux membres africains au Conseil de sécurité des Nations unies dans le traitement des questions de la paix et la sécurité au continent africain», ont pris fin, hier, à Oran. Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, a souligné, dans son allocution de clôture, que la 8e édition du séminaire qui a été «une réussite» est «prometteuse». Le séminaire a permis de donner à la diplomatie africaine «une vision claire de l'avenir» et de doter les délégations africaines accréditées auprès des Nations unies d'une feuille de route qui fera de la diplomatie africaine «un élément influent et réussi, dans l'intérêt de la sécurité et de la stabilité en Afrique», a-t-il affirmé. Les travaux de cette 8ème édition se sont déroulés en sessions où les participants ont abordé et débattu de nombreuses questions relatives à la coordination pour soutenir la voix de l'Afrique au Conseil de sécurité de l'ONU, la bonne gouvernance en Afrique ou encore la menace du terrorisme dans le continent africain et l'amélioration des mécanismes de lutte contre ce fléau.