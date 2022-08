En sa qualité d'envoyé spécial du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, est arrivé hier après-midi dans la capitale azerbaïdjanaise, Bakou, pour une visite de travail de deux jours, indique un communiqué du ministère. À Bakou, le chef de la diplomatie algérienne aura des consultations avec son homologue azerbaïdjanais, Jehon Bayramov, et sera également reçu par le Président azerbaïdjanais, Ilham Aliyev, auquel il remettra un message du Président Tebboune. D'autant que l'Algérie abritera la 17e session de la Conférence de l'Union des Assemblées des Etats membres de l'Organisation de la coopération islamique dont l'Azerbaïdjan est membre. En outre, la République d'Azerbaïdjan préside actuellement le Mouvement des pays non alignés jusqu'à la fin de 2023, en plus d'être membre du bloc Opep + et de participer aux travaux du Forum des pays exportateurs de gaz. Une occasion de passer en revue les relations bilatérales entre l'Algérie et l'Azerbaïdjan, et les perspectives de leur consolidation ainsi que les questions régionales et internationales d'intérêt commun. Il convient de noter qu'avant de se rendre en Azerbaïdjan, Ramtane Lamamra a reçu, lundi, Valerian Shuvaev qui lui a remis les copies des lettres de créance l'accréditant en qualité d'ambassadeur plénipotentiaire et extraordinaire de la Fédération de Russie en Algérie. Les deux parties ont examiné «les relations d'amitié et de partenariat stratégique entre l'Algérie et la Russie, notamment les préparatifs en cours des prochaines échéances bilatérales», évoquant «l'évolution des situations politique et sécuritaire au double plan régional et international». Par ailleurs, Ramtane Lamamra a reçu, dans la même journée, Salah Mohamed Bagda qui lui a remis des copies figurées des Lettres de créance l'accréditant en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l'Etat de Libye en Algérie. «Les deux parties ont passé en revue les relations de fraternité et de coopération unissant les deux pays et les deux peuples et évoqué les derniers développements de la situation politique et sécuritaire en Libye, pays frère» révèle un communiqué du ministère. L'accent a également été mis sur «la nécessité de doubler d'efforts et de coordonner les actions afin d'atteindre l'objectif de bâtir des institutions démocratiques à la lumière d'une réconciliation libyenne inclusive, à même de mettre un terme aux différends et consacrer sécurité, stabilité et développement dans ce pays frère».