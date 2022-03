Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, reprend son bâton de pèlerin. Le chef de la diplomatie est attendu, aujourd'hui, dans la capitale libanaise, Beyrouth, indiquent des sources arabes et libanaises. Durant son séjour, Ramtane Lamamra sera reçu en audience par le Président libanais Michel Aoun. Ramtane Lamamra s'entretiendra également avec le président du Parlement libanais, Nabih Berri, et le président du Conseil des ministres, Najib Mikati, notamment sur les efforts de l'Algérie visant à réunir les conditions idoines pour assurer le succès du prochain sommet de la Ligue arabe. Avec son homologue libanais, Abdullah Bou Habib, les discussions porteront sur les préparatifs du prochain sommet de la Ligue arabe, prévu à Alger le dernier trimestre de l'année en cours, en plus des questions bilatérales d'intérêt commun, ainsi que les questions arabes et les défis de l'heure. À l'occasion, Ramtane Lamamra mettra en avant le grand intérêt accordé par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune à cette question, qui a affirmé à maintes reprises sa détermination à organiser un sommet unificateur des rangs des pays arabes, à même d'insuffler un nouvel élan aux mécanismes de l'action arabe commune. La réunion devrait, également, aborder les prochaines échéances arabes, y compris la session ordinaire du Conseil ministériel, prévue, mercredi prochain, au Caire.

D'autant que les mêmes sources annoncent la présence du ministre tunisien des Affaires étrangères, Othmane Jerandi. Une occasion pour les ministres nord-africains d'accorder davantage leurs violons. Un sommet dont la dernière réunion remonte à mars 2019 à Tunis. En raison de la pandémie de Covid-19, les éditions 2020 et 2021 avaient été annulées. Un sommet arabe dont la date devrait être annoncée à l'occasion de la réunion, le 9 mars en cours, des ministres arabes des Affaires étrangères. En attendant l'annonce de la date officielle, les préparatifs à Alger vont bon train. À Beyrouth, le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger sera porteur d'un document de travail préliminaire comprenant un ensemble d'idées coordonnées entre Alger et le secrétariat général de la Ligue arabe. Un dossier traitant de diverses questions à discuter lors du sommet arabe. Outre la cause palestinienne que l'Algérie oeuvre activement à placer au coeur des priorités du prochain sommet arabe, il sera notamment question des crises interarabes, en particulier la guerre au Yémen et ses répercussions sur le Royaume d'Arabie saoudite et des Émirats arabes unis. La crise libyenne, la situation au Liban, en Syrie, en Irak et au Soudan ainsi que la «crise du barrage» de la Renaissance entre l'Égypte et l'Éthiopie seront les autres dossiers du sommet arabe d'Alger. Il sera également question du retour au sein de la Ligue arabe de la Syrie dont l'adhésion avait été gelée en novembre 2011. Un retour préconisé par l'Algérie, ainsi que du Soudan et de l'Irak, même si le secrétaire général de la Ligue des États arabes, Ahmed Aboul Gheit, a indiqué que la question du retour de la Syrie au sein de la Ligue n'a pas été soulevée lors de la réunion ministérielle consultative arabe, qui s'est tenue au Koweït. Une question qui risque de perdurer au vu du contexte actuel dominé par le conflit russo-ukrainien.