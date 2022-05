Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, a nié l'existence d'une médiation entre l'Algérie et le Maroc. Dans une déclaration, Ramtane Lamamra a affirmé que « la question de la rupture des relations diplomatiques avec le Maroc ne tolère aucune médiation ni aujourd'hui ni demain. La position de l'Algérie est claire». Et d'ajouter: «Nous avons des intérêts communs et des accords avec le Royaume d'Arabie saoudite, à l'instar d'autres pays, qui font que nous nous rencontrons sans pour autant qu'une question de ce genre n'interfère dans notre ordre du jour. La rupture des relations avec le Maroc est survenue pour faire porter la responsabilité à celui qui a fait que les relations en arrivent à ce niveau... qui doit en porter l'entière responsabilité»