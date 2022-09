Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, est arrivé à New York pour prendre part à la tête de la délégation algérienne, au segment de haut niveau de la 77e session de l'Assemblée générale de l'ONU, a indiqué hier, un communiqué du ministère.

Intervenant dans un contexte de «graves tensions» dans les relations internationales, «cette session placée sous le thème ‘'Tournant décisif, des solutions transformatrices aux défis interdépendants'' sera marquée par la tenue de plusieurs réunions de haut niveau portant sur les principales questions d'actualité en matière de paix et de sécurité, de gouvernance et de développement durable», précise la même source.

En outre, note le document, des rencontres ministérielles des différents groupes et organisations d'appartenance de l'Algérie, dont notamment le Mouvement des Non-Alignés, la Ligue des Etats arabes, l'Organisation de la coopération islamique et la Troïka afro-arabe, seront organisées en marge des travaux de l'Assemblée générale.

«En sus de sa participation à ces évènements, le chef de la diplomatie algérienne prévoit de s'entretenir avec le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, d'autres hauts cadres de l'Organisation, ainsi qu'avec plusieurs de ses homologues participant aux travaux de cette réunion», conclut le communiqué.