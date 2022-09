Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Ramtane Lamamra, est arrivé à New York, à la tête d’une forte délégation, où il prendra part à la 77e session de l’Assemblée générale des Nations-Unies, selon un communiqué du ministère. Selon le communiqué du ministère, l'Assemblée générale de cette année se tiendra sous le thème « Un tournant décisif : des solutions transformatrices face à des défis intriqués ». Ce thème reflète la situation critique créée par ces crises interconnectées, qui comprennent la pandémie de COVID-19 et ses conséquences, la guerre en Ukraine, un moment critique du changement climatique, des défis humanitaires sans précédent et des préoccupations croissantes concernant l'économie mondiale. Des réunions ministérielles des différentes organisations internationales et régionales, auxquelles l’Algérie est affilié, auront lieu parallèlement aux travaux des sessions onusiennes, notamment, celles des pays non-alignés, la ligue arabe et l’organisation de coopération islamique et la Troïka arabo-africaine. A l’occasion, le chef de la diplomatie algérienne entend s'entretenir avec le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, et de hauts responsables de l'organisation onusienne, ainsi qu'avec un certain nombre de ses homologues participant aux travaux de cette session.