Le Marocain Ahmed Raïssouni, président de l'Union internationale des savants musulmans aurait dû retourner sept fois sa langue dans sa poche avant de lancer son appel pour occuper Tindouf. Il a préféré cracher son venin. Le retour de manivelle qui ne s'est pas fait attendre a été de surcroît fracassant. Sa fatwa jette un discrédit incontestable sur le rang qu'il occupe au sein de la communauté des savants musulmans. Son image est ternie sans doute à jamais. Du statut d'homme de paix qu'elle lui offrait il a consciemment et allégrement rejoint le camp des va-t-en guerre. La condamnation est sans appel. «Cette bavure a entaché d'opprobre la crédibilité d'un savant et sa réputation en milieux scientifiques, lui qui assure la présidence d'une instance scientifique internationale de renom» écrit, la Ligue Rahmania des zaouïas scientifiques dans un communiqué signé par son chef, Cheikh Mohamed El-Mamoun Al-Qassimi, qualifiant de «choquantes» les déclarations du successeur du prédicateur Youssef al-Qaradawi à la tête de l'Union internationale des savants musulmans. Raïssouni «est allé très loin lorsqu'il a appelé les ouléma et prédicateurs marocains, au djihad et à prendre part à une marche millionnaire sur le territoire algérien (...), un appel clair à attiser les feux de la fitna et à creuser davantage le fossé qui sépare les deux pays en jonchant d'épines la voie menant à l'Edifice maghrébin pour lequel a été créée l'Union du Maghreb arabe», précise la Ligue. Avant de lui prodiguer un conseil qui lui aurait évité cette salve cinglante dévalorisante qu'il gardera comme une profonde cicatrice sur son visage: témoin d'une bataille perdue sans gloire sans qu'elle ait réellement commencé. Le président de L'Uiom «aurait dû centrer ses efforts sur les moyens de faire avorter le processus de normalisation qui ouvre la voie à l'entité sioniste et lui assure une présence dans la région du Maghreb, constituant ainsi une menace pour sa sécurité et un complot dangereux ourdis contre ses peuples, car provoquant des conflits et des tensions aux conséquences désastreuses, sans rappeler que la normalisation est en soi une trahison vis-à-vis d'Al-Aqsa et d'Al-Qods, une atteinte aux droits légitimes du peuple palestinien et un coup de poignard dans le dos de la Nation arabe et musulmane», a déploré la Ligue Rahmania des zaouïas scientifiques. L'islamiste extrémiste marocain a préféré s'en prendre à un pays frère. «Au Maroc, nous sommes 35 millions, et le peuple marocain est prêt au djihad et à la mobilisation, ses ouléma en premier, que ce soit par les moyens financiers ou le sacrifice de soi, pour en finir avec les espoirs de ceux qui veulent couper le pays de son Sahara», car «comme cela a été le cas pour la Marche verte, nous sommes prêts, et nous serons des millions à marcher sur Tindouf si le roi nous le demande», avait déclaré Ahmed Raïssouni. Une sortie médiatique qu'il paie «cash».