En prévision de l'Aïd El Adha, le ministère du Commerce a décidé de réitérer l'expérience des marchés de proximité du mois de Ramadhan. Une initiative qui compte sur les mêmes résultats, en l'occurrence alléger les effets d'une hausse vertigineuse des prix du mouton de l'Aid, sur le pouvoir d'achat des citoyens, en vue de leurs permettre de passer une fête dans la sérénité et la joie. Dans ce sens, Mohamed Mokrani, le directeur de la régulation des marchés, des activités commerciales au ministère du Commerce, a confirmé, hier, dans une déclaration à la presse que «le projet des marchés Errahma annoncé par le ministre du Commerce, Kamel Rezig, vise à fournir un cheptel contrôlé à des prix compétitifs bien inférieurs à ce qui est proposé à l'extérieur. Il vise également à réduire, au maximum, les intermédiaires ou ce que l'on appelle les «courtiers», afin de fournir au citoyen la possibilité d'effectuer le rituel du sacrifice, aux prix les plus bas possibles». Il faut dire que l'importance et la faisabilité de cette opération, où un marché de proximité sera installée au chef-lieu de chaque wilaya du pays, réside dans le fait que les autorités concernées ont mobilisé les équipes et les moyens et ont pris les devants en lançant les préparatifs dans des délais qui leur permettent d'être prêts et opérationnels, au moins 20 jours avant la fête de l'Aïd. À ce titre, Mokrani a indiqué que le ministre du Commerce a donné des directives pour accélérer le rythme des procédures afin d'atteindre la date dans les meilleures conditions. Le ministère du Commerce a commencé ses contacts et ses démarches pour le lancement effectif du projet, et le ministère de l'Intérieur a été saisi pour coordonner avec les walis et les chefs de départements et les municipalités, afin d'allouer les espaces appropriés et de localiser les sites». Au-delà des détails techniques inhérents à la réussite de cette initiative, il y a lieu de convenir que la hausse des prix du bétail, annoncé juste après le mois sacré, à jeté un froid et semé la panique, annonçant un seuil de prix pour les moutons au-delà des 70 000 DA, d'où la réaction des pouvoirs publics afin de rassurer les citoyens. À ce sujet, le vice-président de la Fédération des éleveurs de bétail, Brahim Amrani, assure que les prix du bétail se stabilisent et prévoit une fourchette de prix oscillant entre 40 000 et 100 000 DA pour l'achat du mouton de l'Aïd». Cela étant, il y a lieu de relever que de leur côté, les éleveurs subissent une hausse des prix des aliment du bétail, qui connaissent une augmentation au moins de 100% pour cette année, ce qui explique, en partie, les prix annoncés au début du mois de mai Par ailleurs Mokrani est longuement revenu sur l'impératif d'impliquer toutes les parties concernées par cette opération, précisant que «le succès des marchés Errahma, pour le bétail, est de la responsabilité de tous les partenaires sur le terrain et des ministères concernés, et qu'il dépend de la participation et de la coordination de plusieurs secteurs, par les offices nationaux et les coopératives, en plus des syndicats professionnels, comme Alviar et l'Onab, qui possèdent du bétail qu'ils peuvent proposer à la vente sur ces marchés et contribuer à la réussite de cette opération, au bénéfice du citoyen».