Un document lourd de plus de 90 pages a fermé une parenthèse de 132 ans d'une colonisation de peuplement. C'était un 18 mars 1962. En bas de la dernière page, quatre signataires. Trois responsables français, Louis Joxe, Robert Buron et Jean de Broglie et le chef de la délégation du GPRA, Krim Belkacem. Il est 17 heures 30, dans l'une des nombreuses pièces d'un château prêté par un émir du Qatar, lorsque les premières poignées de main venaient de mettre un terme à une glorieuse guerre de Libération nationale, l'une des plus grandes du XXe siècle. Proclamé le lendemain matin à midi, le cessez-le feu, dont on célèbre, aujourd'hui, le 60e anniversaire n'a certainement pas le même écho à Alger et à Paris. Mais les deux peuples, français et algériens qui, un mois plus tard pour le premier et quatre pour le second, ont approuvé l'indépendance, respectivement à plus 90% et 98%. Ils actèrent ainsi l'ouverture d'une nouvelle ère entre les deux nations. Pour l'Histoire donc, les ultras qui ont poursuivi leur guerre jusqu'au 5 juillet 1962, ils ne représentaient qu'eux- mêmes, moins de 10% du peuple français.

Ce sont celles-là, les vérités d'un épisode historique intense qui a tenu toutes ses promesses. En 11 jours, du 7 mars 1962 au 18 du même mois, l'Algérie et la France ont négocié d'égal à égal et compris que la meilleure issue était l'indépendance pleine et entière. Les représentants des deux peuples ont vu juste, au regard du plébiscite référendaire.

Les accords d'Évian sont une grande victoire de la paix contre un système injuste. La société française est sortie grandie de cette épreuve en rejetant massivement le colonialisme. C'est aussi sa victoire contre ses propres démons qui, en son nom, ont asservi tout un peuple. Si l'Algérie célèbre, aujourd'hui, la fête de la Victoire, elle partage sa célébration avec les descendants des 90% d'électeurs qui ont voté pour son indépendance. C'est le sens profond que doit prendre le 60e anniversaire du 19 mars.

Mais force est de constater qu'il faudra attendre quelques années encore pour que la célébration soit unanime. Et pour cause, à l'Élysée on préfère parler de «commémoration». Le temps n'est visiblement pas à l'écoute du véritable message de l'Histoire. Mais qu'à cela ne tienne. Il n'y aura pas de célébration, mais la plus haute institution de l'Hexagone s'oriente résolument vers l'apaisement des mémoires et la «main tendue». La France a encore du travail à faire sur elle-même pour voir «sa» victoire du 19 mars. Elle n'est peut-être plus colonialiste, mais il demeure une odeur de cadavre qu'elle conserve dans son placard. C'est ce qui justifie la prudence excessive dont fait montre le communiqué de l'Élysée annonçant la cérémonie que présidera, aujourd'hui, Emmanuel Macron pour les 60 ans des accords d'Évian. «Tous les événements liés à la guerre d'Algérie ne se sont pas terminés du jour au lendemain avec la signature des accords d'Évian», soutient l'Élysée, comme pour mettre en évidence des souffrances apparues après. La fusillade de la rue d'Isly à Alger, dans laquelle des dizaines de partisans de l'Algérie française furent tués par l'armée le 26 mars 1962, est censé en attester. Mais des milliers d'Algériens aussi sont morts sous les bombes de l'OAS dans le même temps. Le jour où les Français sauront toute la vérité des quatre mois qui séparaient les accords d'Évian du jour de l'indépendance et toute l'Histoire de la colonisation, ils célébreront, comme les Algériens, la fête de la Victoire. En attendant, la Présidence française prévoit un hommage aux appelés de la guerre d'Algérie le 18 octobre, si Emmanuel Macron est réélu. Mais avant, aujourd'hui même, entre midi à 13 heures, Macron réunira «des témoins de toutes les mémoires liées à la guerre d'Algérie, appelés, combattants indépendantistes, harkis et rapatriés». Et pour marquer une volonté d'apaisement, «l'ambassadeur d'Algérie en France, Mohamed-Antar Daoud, a également été invité», a indiqué l'Élysée qui reconnaît des «mémoires cloisonnées» en France. L'autre volonté de rapprochement tient dans la visite très probable du Premier ministre Jean Castex à Alger, les 23 et 24 mars, a précisé l'Élysée.