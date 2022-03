La nébuleuse islamiste du Rachad est en train de se faire disloquer petit à petit. Ses stratagèmes et ses plans perfides qui visaient et visent toujours l'unité nationale du pays et sa sécurité, se vérifient de plus en plus.

Les crédules et les naïfs qui pensaient bien faire de soutenir cette organisation terroriste tentaculaire, sont aujourd'hui stupéfaits face à l'évolution de la situation et les décantations qui se font exprimer d'une manière manifeste à propos de cette structure aux visées destructrices de l'Etat national. Tout est dit, maintenant, à propos des éléments de cette nébuleuse à la solde des forces étrangères dont le plan interventionniste et de déstabilisation de la nation est plus qu'avéré et prouvé.

Leurs liens concrets avec l'internationale islamiste et ses ramifications au plan régional, font d'elle une menace potentielle à l'égard des pays dont la souveraineté et l'indépendance nationales dérangent les officines étrangères et leurs plans d'ingérence dans les affaires internes des pays au nom du fumeux énoncé du «printemps arabe» qui a ravagé les pays et les a réduits à des décombres comme c'est le cas pour la Libye, la Syrie et le Yémen.

Les éléments du Rachad sont les reliquats de l'ex-FIS dissous, un parti dont le projet théocratique et obscurantiste est l'objectif central comme moyen de changement politique et sociétal.

Le Mouvement populaire du 22 février 2019 se proposait comme une panacée dans le cadre d'un changement judicieux et intrinsèque qui servira l'Etat et la société et les débarrassera de la mainmise des oligarques et de l'ampleur de la corruption phénoménale. Les forces occultes ont tout fait pour saborder cet élan populaire historique et le réduire à une grossière manipulation dont la feuille de route est concoctée d'outre-mer. Les manoeuvres pernicieuses et les tentatives de récupération du Mouvement populaire ont très vite commencé à se faire exprimer de la part des mercenaires et des nébuleuses pour jouer les trouble-fêtes et semer la division au sein du peuple. Rachad s'est fait inviter d'une manière perfide au sein du Mouvement populaire en le récupérant à la faveur d'une démarche visant la déstabilisation de l'Etat national et la remise en cause des attentes des Algériens et des Algériennes qui scandaient l'avènement d'une Algérie libre et démocratique et de justice sociale.

Les slogans de la division et anti-nationaux ont pris le dessus en allant jusqu'à changer la trajectoire du Mouvement populaire et revenir à la case départ. Les islamistes du Rachad et leurs alliés ont dénaturé le Mouvement populaire en le teintant d'une démarche dont les relents émanent de l'étranger et dictés par des organismes étrangers à la solde des puissances visant la destruction de l'Etat national et ciblant l'institution militaire qui en est l'expression de l'unité nationale et l'incarnation de la cohésion du pays. Aujourd'hui, les choses se font exprimer clairement et l'évolution de la donne ne manque pas de dénuder les plans de cette force occulte qui obéit aux plans exogènes et émanant de leurs mentors. Les réseaux sociaux, qui ont été utilisés comme moyen de propagande par Rachad et autres organisations à la solde des officines étrangères et du Makhzen, sont aujourd'hui retournés contre elles. L'effet boomerang est en train de faire son effet à travers les scandales qui ternissent cette organisation qui est entre les mains de l'internationale islamiste et ses bailleurs de fonds. Les visées de déstabilisation du pays sont aujourd'hui démasquées y compris par ceux qui les soutenaient et défendaient leur démarche durant les premiers mois du Mouvement populaire du 22 février. L'agenda macabre et sinistre qu'envisageait cette nébuleuse vient d'être déjoué par l'Etat algérien. Les Algériens ont compris que cette organisation n'a rien de national, elle est au service des plans tissés par des forces qui ne cherchent que la déstabilisation de l'Algérie et la mettre sous protectorat des puissances étrangères dans le sillage du «printemps arabe». L'enjeu était crucial et délicat, mais l'Algérie a su faire face à cette menace d'une nébuleuse encouragée et soutenue par des officines étrangères.