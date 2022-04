La rébellion contre la communauté nationale, l'option armée et le recours à la violence, pour atteindre des objectifs politiques étroits, ne servent que les intérêts des ennemis de l'Algérie et seront toujours voués à l'échec. Telle est la mise en garde lancée, hier à partir de la 5e Région militaire de Constantine, par le général de corps d'armée, chef d'état-major de l'ANP, Saïd Chanegriha. Un avertissement directement adressé au mouvement Rachad. Un mouvement classé par les pouvoirs publics en tant qu'organisation terroriste et qui tente par des moyens perfides de déstabiliser le pays. L'avertissement de Saïd Chanegriha vaut également pour toute organisation ayant les mêmes visées politiques. D'autant, a-t-il souligné, que

les aveux des terroristes arrêtés «ont mis à nu la connivence

de l'organisation terroriste «Rachad» avec les groupes terroristes évoluant à l'intérieur et à l'extérieur du pays»,selon un communiqué du ministère de la Défense nationale. Insistant sur l'importance de ces aveux, Saïd Chanegriha atteste, d'autre part, que ces aveux «ont prouvé la pertinence de l'approche adoptée par le Haut Commandement de l'ANP, se rapportant au phénomène du terrorisme et aux organisations subversives». Des aveux, suivis par le peuple algérien avec beaucoup d'intérêt, ayant «démasqué les plans sournois et la haine viscérale, vouée par ces subversifs à notre pays l'Algérie, et leur disposition à pactiser avec un ennemi étranger, pour parvenir à leurs fins macabres» note le général de corps d'armée Saïd Chanegriha qui exhorte «chaque Algérien à être conscient et oeuvrer, aux côtés des valeureux fils de ce pays, à déjouer ces conspirations».Saluant les «résultats remarquables» enregistrés par les Forces de l'ANP dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, notamment suite à l'opération qualitative menée récemment à Skikda et qui s'est soldée par l'élimination d'un nombre considérable de terroristes et l'arrestation d'autres, Saïï Chanegriha a tenu à faire «l'éloge des résultats remarquables, sans cesse enregistrés par l'Armée nationale populaire, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, notamment suite à l'opération exécutée par nos vaillants personnels, au Secteur militaire de Skikda en 5e Région militaire, qui s'est soldée par la l'élimination d'un nombre considérable de terroristes et l'arrestation d'autres». En effet, a t-il rappelé à l'assistance que « les personnels des unités engagées ont su, à l'issue d'immenses efforts déployés tout au long de ces opérations de qualité, et grâce à la détermination, la vigilance, le courage et la discipline dont ils ont fait preuve, localiser, traquer sans cesse et acculer cette horde de criminels égarés et traîtres à la nation, et mettre en échec leurs sinistres desseins visant à porter atteinte à la sécurité et à la quiétude des citoyens». Et Saïd Chanegriha d'inviter le personnel et les hommes sur le terrain de rester attentifs et de redoubler de vigilance pour faire face aux nouveaux défis sécuritaires.