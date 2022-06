Le mouvement terroriste Rachad traverse l'une des plus graves situations depuis sa création. Les divisions s'emparent de ses membres en proie à une guerre fratricide des plus destructrices. Les attaques frontales ne cessent de prendre de l'ampleur. Le chantage est devenu leur pain quotidien. Des militants de cette organisation terroristes et qui ont affiché vertement leur démission de cette dernière, à l'image de démissionnaire Yahia Mekhiouba, ont publié des vidéos qui impliquent le blogueur et porte-parole de Rachad, le terroriste Larbi Zitout et d'autres semblants d'influenceurs qui investissent les réseaux sociaux, dans le but de déstabiliser l'Algérie et servir l'agenda des officines étrangères qui les financent en assumant ce rôle de mercenaires par excellence.

Les dernières vidéos coupent court aux spéculations et les impostures qui ont été colportées par le terroriste Larbi Zitout et ses sbires sur la Toile, en accusant un nombre important de leurs «militants» de travailler avec les services du renseignement algérien. Les vidéos, que le terroriste Zitout et sa bande cherchaient à utiliser comme moyen de chantage et de pression contre toutes et tous ceux qui dénoncent la manière avec laquelle leur sbire qui répond au nom de Mohamed Benhlima, a été extradé vers l'Algérie et ceux qui étaient derrière l'opération.

Les dernières révélations du terroriste Mohamed Benhlima à la télévision nationale ont précipité les choses, en allant jusqu'à mettre les membres influents de l'organisation terroriste Rachad dans une situation exécrable, à telle enseigne que les vidéos que le terroriste en chef, Larbi Zitout et ses frères, Smaïl et Miloud utilisaient pour faire taire la voix de ceux qui s'opposaient à la démarche entreprise par ce dernier, ont été divulguées et publiées par d'autres. C'est Yahia Mekhiouba, le transfuge de l'organisation terroriste Rachad et sa clique qui ont pris de court la bande du terroriste Zitout en révélant les tenants et les aboutissants de transfert du terroriste déserteur Mohamed Benhlima et de Mohamed Abdallah, vers l'Algérie.

Ce qui est nouveau dans ces vidéos, c'est que Mohamed Benhlima avait enregistré 11 vidéos avant qu'il ne soit extradé vers l'Algérie. Ces enregistrements le montrent en plein témoignage, rappelant les détails de ce qu'il lui est arrivé en France, par celui qui lui a fait une confiance aveugle, à savoir le nommé Amir Boukhors et la clique qui travaillait en secret pour le terroriste en chef, Larbi Zitout, qui réside à Londres.

Ces vidéos, qui ont été enregistrées le 5 février de l'année en cours, c'est-à-dire avant son extradition du centre de détention d'Espagne vers l'Algérie, révèlent le travail que menait Amir Boukhors et d'autres affidés du terroriste en chef, Larbi Zitout, pour le compte des intelligences étrangères.

Les révélations démasquent ces soi-disants «militants» pour le changement, en les impliquant dans des affaires de trahison et d'intelligence avec les sionistes et le Makhzen.

C'est là un coup sévère porté à la nébuleuse terroriste du Rachad et ses affidés qui se présentaient comme des militants pour le «changement pacifique» dans le pays.

L'inféodation de l'organisation terroriste de Rachad aux officines étrangères et au cercle makhzano-sioniste est avéré, c'est la preuve donnée par le terroriste Mohamed Benhlima, dans ces vidéos enregistrées avant qu'il ne soit extradé vers l'Algérie.

Donc, ce n'est plus un secret de Polichinelle de dire que l'organisation terroriste de Rachad sert des agendas de forces étrangères dont l'objectif est de semer des troubles et le chaos dans le pays pour tracer la voie vers la «printanisation» et la dislocation du pays.

Les carottes sont cuites pour cette organisation à la solde des forces occultes de l'étranger. Quand les révélations se font exprimer par les ex-membres de cette organisation, cela veut dire que les jours de cette nébuleuse terroriste sont comptés.

Le Mouvement populaire de 22 février 2019 a été infiltré par des éléments dont l'objectif n'était pas le changement intrinsèque et algéro-algérien; bien au contraire, ce sont des éléments qui voulaient se redéployer en revenant à la case départ, à savoir les années 90 du siècle écoulé.

C'est ce qui explique la haine et le mépris développés par ces éléments obscurantistes et islamistes radicaux contre l'État national et la souveraineté du pays.