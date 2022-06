Le plan terroriste de la nébuleuse du Rachad se fait vérifier d'une manière saillante et manifeste. C'est son porte-parole qui mène une vie de luxe à Londres qui a entériné cette menace terroriste en déclarant que «la jeunesse algérienne doit transformer la fête des Jeux méditerranéens en un véritable brasier», (sic). L'organisation terroriste Rachad n'a pas démenti les déclarations incendiaires de son porte-parole à la solde des agendas étrangers. C'est dire que cette organisation cultive clairement une stratégie dont la violence constitue sa matrice et son viatique.

La blogosphère est utilisée comme base-arrière dans le cadre de la guerre asymétrique par les mercenaires au service des ennemis de l'Algérie pour favoriser un climat de chaos à même de provoquer la dislocation du pays. Qui a intérêt à saboter les Jeux méditerranéens? Depuis une semaine, une campagne a été lancée sur les réseaux sociaux dont l'objectif est de s'attaquer à ces Jeux qui sont organisés par l'Algérie. Plusieurs pages et sites sont liés aux sbires du Makhzen où ils appellent au boycott de ces Jeux.

Des attaques claires contre nos champions comme c'est le cas pour Salima Souakri et d'autres par la propagande émanant du Makhzen et ses relais. Cette stratégie conçue savamment est alimentée par des mercenaires algériens à la solde des agendas étrangers. Cela se confirme avec la dernière déclaration du porte-parole de l'organisation terroriste Rachad. Il s'agit d'un plan concocté par des officines et leurs ramifications se trouvant à l'intérieur du pays comme à l'extérieur.

Il s'agit surtout d'un objectif macabre s'inscrivant derechef dans une optique de déstabilisation du pays dans le cadre du «printemps arabe» et les révolutions colorées tissées dans les laboratoires de la CIA et ses organisations satellites à l'image de la NED et autres.

L'organisation terroriste Rachad et ses affidés sont missionnés pour réaliser ce plan destructeur par des puissances étrangères.

Un projet mis en oeuvre en Libye,en Syrie et au Yémen, pour ne citer que ces trois pays dont le projet de la destruction s'est exprimé vertement et sans ambages.

Le temps a donné raison aux patriotes de ce pays qui alertaient sur les tenants et les aboutissants du «Hirak» 2 et son objectif antinational et au service des forces occultes dont l'expansionnisme et la reconquête coloniale constituent sa matrice essentielle.

Les Algériens commencent à comprendre que le semblant de changement dont la nébuleuse terroriste du Rachad utilisait comme cheval de bataille n'est autre qu'une imposture.

Ce «changement» prôné par des agents avérés du Makhzen et d'autres officines sert les plans des puissances étrangères en quête d'un nouveau repositionnement géostratégique sur le dos des nations farouches de leurs souverainetés et de leurs indépendances nationales.

En somme, les intérêts de ces ennemis de l'Etat national se croisent avec les intérêts des officines étrangères dont l'objectif est la destruction de l'entité nationale et la substituer par des entités hybrides dont le communautarisme est la caractéristique la plus saillante.

Les Jeux méditerranéens vont se dérouler dans la sérénité et la quiétude et l'hospitalité.

L'Algérie a les moyens à même de déjouer les plans les plus scabreux qui puissent se manifester.

La stabilité du pays est le seul consensus dont les Algériens ne peuvent pas diverger ni être en désaccord, il y va de la pérennité de la nation algérienne.