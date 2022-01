Le décret présidentiel portant composition, organisation et fonctionnement du Haut Conseil de Sécurité a été publié au dernier numéro du Journal officiel (JO). Présidé par le chef de l'Etat, le Haut Conseil de Sécurité comprend le Premier ministre ou le chef du gouvernement, selon le cas, le directeur de cabinet de la présidence de la République, le ministre de la Défense nationale, le ministre chargé de l'Intérieur, le ministre chargé des Affaires étrangères, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, en sus du chef d'état-major de l'Armée nationale populaire, le commandant de la Gendarmerie nationale, et le directeur général de la Sûreté nationale. Il comprend aussi le directeur général de la documentation et la sécurité extérieure, le directeur général de la sécurité intérieure, le directeur général de la lutte contre la subversion et le directeur central de la sécurité de l'armée. Le Haut Conseil de Sécurité se réunit sur convocation du président de la République, selon des cas précis, soit en session ordinaire, chaque fois que de besoin, pour se prononcer sur toute question relative à la Sécurité nationale aussi bien en ce qui concerne l'intérieur du pays que l'étranger, notamment la participation de l'Armée nationale populaire aux missions de sauvegarde de l'ordre public, hors les situations d'exception, en sus des questions et affaires relevant de la politique de défense du pays, et les consultations référendaires portant sur des questions de nature fondamentale. Il se réunit également en session ordinaire pour examiner les situations résultant des catastrophes et pandémies, et leurs conséquences sur la sécurité du pays et de la population, ainsi que les menaces ou attaques graves dirigées contre les systèmes et sites névralgiques du pays et les atteintes à la sécurité cybernétique. Par ailleurs, le Haut Conseil de Sécurité peut se réunir en session exceptionnelle pour se prononcer sur l'instauration et la cessation des situations exceptionnelles prévues aux articles 97, 98, 99 et 100 de la Constitution.