Sa commercialisation n'a jamais été abordée avec le sérieux qu'elle requiert. La grenade est un fruit qui pousse en abondance dans la région, mais ce potentiel n'a jamais été mis à profit pour le développement d'une filière à même de s'imposer sur le marché local, national et, pourquoi pas, international. C'est que personne ne s'y intéresse du côté des services concernés, qui continuent d'ignorer cette richesse du terroir. Sous d'autres cieux, la grenade est cultivée avec tous les moyens nécessaires et sur des superficies beaucoup plus larges. Pourtant, dans un passé pas très lointain, ce fruit était célébré dans toute la région. Il a même acquis une notoriété nationale et une véritable foire lui était consacrée. La grenade, c'est toute une histoire. Jusqu'aux années 70, la grenade de Tala Mokar était très célèbre et reconnue pour sa qualité exceptionnelle. Toute l'Algérie connaissait «Remmane Tala Mokar». un fruit qui pouvait atteindre un kilo la pièce, racontent les vieux qui s'en souviennent. Il était d'une qualité qui faisait de lui un fruit recherché même par les touristes. Comme il mûrissait durant cette période allant de la fin du mois d'août à la fin du mois d'octobre, ce fruit était très convoité lors des évènements qui se tenaient en cette période de l'année. Ils étaient d'ailleurs fort nombreux tellement il coïncidait avec le début de la saison des labours. C'est ainsi que la fameuse zerda d'Azrou Ougheddou, lieu mythique situé sur les hauteurs de Mizrana, connue sous l'appellation «la crête» connaît un engouement extraodinaire pour «Remmane Tala Mokar». Tala Mokar est un village situé dans la vallée de Sidi Naâmane. Les villageois produisaient une grenade d'une qualité exceptionnelle, qui a fini par se faire une grande renommée. La zerda, qui durait une quinzaine de jours, était également l'occasion pour les gens de la région d'exposer leurs produits de l'agriculture et de l'élevage. Parallèlement à cet évènement spirituel, se tenait une grande foire commerciale, sur les lieux. Des gens venaient de toutes les régions d'Algérie pour un pèlerinage, mais aussi pour échanger des produits et des denrées alimentaires. Mais le fruit qui tient la vedette c'est bien Remmane de Tala Mokar. C'était tout un label avant même la naissance de cette notion en Occident. Le produit est très connu et se vendait à un prix plus élevé que les autres variétés, en raison de sa qualité. Aujourd'hui, avec le réchauffement climatique, la grenade se perd peu à peu dans le silence et dans une totale indifférence. Le fruit éclate avant d'arriver à maturité. Remmane de Tala Mokar n'est plus qu'un «délicieux» souvenir encore gravé dans les mémoires des plus âgés. Même situation pour la zerda d'Azrou Ougheddou qui ne se tient plus actuellement, alors même qu'elle peut faire office de Salon national du produit local.