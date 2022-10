L'évènement historique rappelle de nombreux villages et de nombreux noms de vaillants moudjahidine tombés au champ d'honneur aux côtés de leurs frères de combat. La bataille d'Agouni Ouzidhodh, qui a eu lieu le 9 octobre suite à la fin de l'opération «Oiseau bleu», reste comme l'une des défaites sanglantes de l'oeuvre coloniale durant la guerre d'Algérie dans la wilaya III historique. Adrar, Iguer Salem, Ath Zouaou, des noms de villages entourant le lieu de la bataille Agouni Ouzidhoudh, situé, lui, à la lisière entre Iflissen et Azeffoun. Azidhodh paradoxalement est le nom en kabyle d'un oiseau à dominante bleu dans la couleur de son plumage. La bataille qui signe l'échec d'une vaste opération de récupération menée par l'armée française et dénommée «opération K» rappelle aussi des noms de moudjahidine comme Abdelkader Saïd Iflis, Omar Toumi, Saïd Iazouren qui ont su détourner cette opération et la mettre à l'avantage de l'ALN en récupérant les armes destinées à alimenter des maquis antirévolutionnaires. À l'occasion, les citoyens du village Adrar, dans la commune d'Iflissen, ont commémoré cet évènement via un riche programme. Regroupés autour du comité de village et l'Assemblée populaire de la commune d'Iflissen, les citoyens ont concocté un riche programme qui a été ouvert par une cérémonie de dépôt de gerbe de fleurs au cimetière des martyrs. Par la suite, des anciens combattants encore en vie ont livré des témoignages sur la bataille et son impact sur la révolution. Par la même occasion, les habitants d'Adrar ont baptisé l'aire de jeu du village du nom de cette bataille mémorable. Ayant vent de l'opération de récupération concoctée par l'armée française pour tuer la révolution via l'infiltration des rangs de l'ALN par des supplétifs, le commandement de la révolution a décidé de confier l'opération de contre-espionnage à un groupe de Moudjahidine conduit par Saïd Iazouren, dit Vriroch responsable de la zone concernée par l'opération. Aux côtés de grands hommes comme Abdelkader Saîd Iflis et Omar Toumi à qui il confie la mission d'intégrer la force K, de grandes quantités d'armes furent récupérées. Cet arsenal servira à organiser des opérations armées qui causeront de grandes pertes à l'armée française. L'une des opérations les plus éclatantes se déroulera au village Iguer Salem à Iflissen et se soldera par la décimation de toute une colonne de l'armée française. Le village sera par la suite bombardé lors d'une opération de représailles. L'opération de récupération sera couronnée par le ralliement à l'ALN r de centaines de combattants et la constitution d'un grand stock d'armes se comptant par des milliers de pièces. Enfin, notons que la bataille d'Agouni Ouzidhodh s'est déroulée le 9 octobre 1956 dans cet endroit au nom éponyme.