Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab, a procédé, jeudi à Alger, à l'installation de Mourad Adjal en qualité de P-DG du Groupe «Sonelgaz», en remplacement de Chaher Boulakhras.

La cérémonie d'installation s'est déroulée au siège du groupe Sonelgaz, en présence de plusieurs cadres du ministère de l'Energie et des Mines, ainsi que des cadres du groupe «Sonelgaz».

à cette occasion, Arkab a estimé que la nomination de Adjal, qui est «un enfant de la société et parmi les meilleurs de ses cadres», comme nouveau P-DG du groupe, «contribuera à l'achèvement du parcours de l'évolution, de la modernisation de Sonelgaz et de la poursuite des programmes tracés pour notre secteur dans le cadre de la mise en oeuvre du programme du président de la République».

Ainsi, a ajouté le ministre, Arkab, «le nouveau P-DG, qui possède l'expertise dans différents domaines», dont la distribution de l'électricité et du gaz, doit accorder «un intérêt particulier» aux activités principales de la société, y compris la maîtrise des coûts au niveau de la production, du transport et de la distribution en termes de respect des délais de réalisation des projets et des investissements, en assurant la qualité requise, en sus du développement des savoir-faire de ses ressources humaines.

Selon le ministre, la numérisation, qui est parmi le Plan d'action du gouvernement, doit occuper une place «importante» dans la nouvelle stratégie du groupe Sonelgaz.

Mourad Adjal occupait le poste de P-DG de la Société algérienne de distribution de l'électricité et du gaz (Sadeg).