La course au gain facile fait des émules et les dépassements ont lieu au grand jour. Le dernier communiqué de la Gendarmerie nationale le confirme. Quatre affaires de squat ont été examinées ces derniers jours. Elles s'ajoutent aux autres affaires ayant défrayé la chronique locale. Dans le cadre de la prévention et de la présence dissuasive sur le terrain contre toutes les formes de criminalité et de lutte contre le phénomène de squat, les unités du groupement régional de la Gendarmerie nationale à Béjaïa ont pu traité quatre affaires différentes avec saisie de trois bulldozers et un camion utilisés dans ce trafic confier. La première affaire fait suite à une information reçue par les unités du groupement régional de gendarmerie de Béjaïa, selon laquelle un engin de terrassement était en opération au village d'Ibacheren, commune de Oued Ghir, où le conducteur de l'engin a pris la fuite à la vue des éléments de la Gendarmerie nationale vers une destination inconnue laissant derrière lui son matériel. Dans une deuxième affaire, les unités du groupement régional de gendarmerie de Béjaïa sont intervenus au village de Jbeira, commune de Boukhalifa. Une patrouille a été immédiatement dépêchée sur place. Un engin conduit par une personne de 28 ans défrichait une parcelle de terre sans posséder les documents l'autorisant à exercer cette activité. Le conducteur leur a assuré qu'il n'était en possession d'aucun document, à la suite de quoi il a été arrêté et conduit au siège de la division afin de poursuivre l'enquête Les unités du groupement régional de gendarmerie ont examiné une autre affaire au coeur de la ville de Béjaïa. Conduit par une personne âgée de 58 ans, un engin préparait une parcelle de terre sans aucun document légal. L'individu a été arrêté et conduit pour la poursuite des investigations.

Dans un quatrième cas, les gendarmes faisaient suite à une information selon laquelle un camion transportait des déblais sur la côte Ouest de Béjaïa. L'homme de 58 ans a été arrêté et transféré au quartier général du groupement pour complément d'enquête. Des dossiers judiciaires ont été complétés pour les cas précédents, et transmis aux autorités judiciaires compétentes avec le placement des engins dans la fourrière communale. Un peu partout à Bejaia, le squat reste un fléau qui se répète. Boulimat, la coquette station balnéaire sur la côte Ouest de la wilaya de Béjaïa subit de plein fouet ce fléau, qui prend des proportions alarmantes au point de défigurer tout un site, qui aurait pu constituer une merveille pour la région. Des individus sans scrupules ont squatté un terrain et engendré de graves dégâts à la flore. Un véritable «massacre», estiment les observateurs. Les pouvoirs publics affichent leur volonté d'éradiquer ce phénomène dans une entreprise qui ne sera pas de tout repos, sachant l'ampleur qu'a pris la situation ces 20 dernières années.