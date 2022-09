Le dérapage d'un bus à Nâama, a fait 10 morts et 42 blessés. La Protection civile a fait part de cet effroyable bilan suite à ce sinistre survenu, à l'aube de la journée d'hier. Selon la même source, l'autocar qui assurait la liaison Tiaret-Tindouf s'est renversé vers 3h45 sur la Route nationale N°6, à 15km de Djenane Bourezg, non loin de Naâma. Huit personnes sont mortes sur le coup (sept hommes et une femme), tandis que deux autres victimes ont succombé à leurs blessures, à l'hôpital.

Les blessés, au nombre de 42, souffrent quant à eux, de blessures à divers degrés. À la veille de ce tragique accident, la PC publiait l'effroyable bilan des sinistres survenus sur l'asphalte, à l'échelle du territoire national. 51 personnes ont trouvé la mort et 1 785 autres ont été blessées dans des accidents de la circulation, recensés sur plusieurs tronçons routiers, à travers le territoire national, durant la semaine du 21 au

27 août écoulés, selon un décompte établi mardi dernier par les services de la Protection civile, le bilan le plus lourd ayant été relevé au niveau de la wilaya d'Aïn Defla, avec six personnes décédées sur les lieux des accidents et 41 autres blessées, suite à 26 accidents de la route. Plus généralement et dans les statistiques macabres, il n'est pas rare de voir incriminés des cortèges de mariages, sinon les deux-roues, alors que dans d'autres cas c'est le manque de signalisation routière et le non-respect du Code de la route qui conduisent aux drames. Toutefois, ce sont les accidents de bus qui ont le plus interpellé, de par leur récurrence, les observateurs au cours de cette année. Pour rappel, le renversement d'un bus à Aïn Témouchent avait fait deux morts en juin dernier. Huit personnes avaient ensuite trouvé la mort, en juillet dernier, dans une collision entre un autobus et une voiture, sur la Route nationale n°92, reliant Sidi Bel Abbès à Saïda.

L'accident avait eu lieu également à l'aube. Les victimes, âgées entre 17 et 42 ans, «se trouvaient toutes dans la R19 percutée par l'autobus de type Higer, lequel revenait de Hassi Messaoud en direction de Tlemcen», relatait un rapport de la Gendarmerie nationale. Au cours du même mois, quatre personnes trouvaient la mort et 37 autres blessées suite au retournement d'un bus, survenu à deux heures du matin dans la commune de Guertoufa, dans la wilaya de Tiaret. En août dernier, neuf personnes étaient tuées et six autres blessées dans une collision entre un bus et un camion-citerne transportant des hydrocarbures, à Illizi, dans le sud-est du pays. La vitesse sur les routes algériennes demeure la principale cause des accidents de la route, selon de nombreux organismes spécialisés, dont la Délégation nationale de la sécurité routière. Les accidents de la circulation font entre 3500 et 4000 morts par an en Algérie. Le pays a enregistré, en 2021, près de 22000 accidents de la route, qui ont fait au total 3061 morts et 29763 blessés.