C'est la période des grandes vacances. Autant les partis politiques que les acteurs socio-économiques et autres ministres devront entrer dans cette période de conditionnement, après presque une année d'action mitigée, faut-il le remarquer cependant. Et comme de coutume, les membres du gouvernement s'apprêtent à profiter des quelques jours autorisés, avant de reprendre les manettes de leurs secteurs respectifs. Ce sera alors la grande rentrée sociale. Simultanément, la scène politique nationale semble évoluer, depuis quelque temps, dans une osmose nationale ambiante. Les doléances excessives, les ricaneries de bas étage, les fourberies et les critiques négatives semblent avoir été plombées par une actualité euphorique, positive et créative surtout. Bien que cet état d'esprit ambiant semble, étroitement, lié aux deux événements majeurs ayant marqué l'actualité durant ces derniers jours, à savoir les Jeux méditerranéens et l'impressionnant défilé du 05 Juillet, il n'en demeure pas moins qu'une dynamique nouvelle vient de prendre acte dans le pays. À charge du gouvernement et des responsables, à tous les niveaux de décision, d'en exploiter les dividendes. Du coup, une ambiance nouvelle, saine et positive politiquement, vient changer l'état d'esprit des Algériens vers davantage d'enthousiasme et d'optimisme en l'avenir, malgré les innombrables pesanteurs géopolitiques actuelles.

Pour nombre d'observateurs et d'analystes de la scène politique nationale, l'Algérie qui s'annonce, désormais, sous un nouveau jour, gagnerait à investir dans ces gisements humains émotionnels et patriotiques, en élaborant une stratégie de travail mùrement réfléchie. Deux événements majeurs auront suffi à déclencher une avalanche dynamique de patriotisme et d'enthousiasme politique sans égal. Un feed-back impressionnant qui n'a pas manqué, non plus, de revitaliser l'action gouvernementale penchée, depuis peu, sur l'essentiel. Même si ce constat reste lié à des aspects politiques avérés et des éléments ayant trait à l'intransigeance du président Tebboune. Un recadrage du gouvernail gouvernemental qui semble porter ses fruits et qui épouse parfaitement l'ambiance nationale. Si on prend l'exemple des Jeux méditerranéens d'Oran, ils sont nombreux ces ministres qui ont été en symbiose avec la cadence des préparatifs, comme c'est le cas des ministres de la Jeunesse et des Sports, la nouvelle ministre de la Culture et des Arts, le ministre de l'Intérieur, le ministre de l'Habitat qui a boosté les chantiers du Village olympique, etc.... Cela, sans oublier le Premier ministre, lui-même impliqué directement dans cette situation nouvelle et inespérée. Pour les autres membres du gouvernement, c'est aussi une nouvelle dynamique qui s'est enclenchée, depuis peu. En tout cas, pour une large partie des secteurs ministériels, le constat est réel. Cela dit, la vitesse de croisière n'a pas encore été atteinte. Bien que la rentrée sociale et politique reste une échéance relativement éloignée, il reste tout de même plausible que la rigueur imposée et les réflexes d'anticipation, nous imposent de rester à l'affût des impondérables et des intrus qui peuvent gâcher cette ambiance festive retrouvée. Il y va de l'intérêt de toute une nation qui, l'espace de deux grands événements successifs, se surprend à reprendre espoir, qui retrouve les joies et les bienfaits du vivre ensemble, des vertus de la tolérance et des valorisations recouvrées. Des ingrédients inaccessibles, qui ont, de tout temps, fait et défait différents gouvernants successifs, mais qui semblent à portée de main aujourd'hui.