Tôt dans la matinée de ce samedi décisif, l'ambiance semblait parfaite. Inhabituellement, les rues et les cités de la capitale bondées de monde, couvaient une ambiance joviale qui renseignait sur une tendance générale. Empruntant l'axe routier Alger-Staoueli, pour rallier le Centre international des conventions CIC où se déroulera notre journée de travail on est attiré par cette dense circulation inhabituelle, somme toute. Un dispositif sécuritaire important est également visible aux abords de l'autoroute menant au CIC. Il s'agit d'un couloir emprunté par les hauts responsables de l'Etat et les officiels, dont le président de la République, abdelmadjid Tebboune. Au centre de vote de Staoueli, le dispositif mis en place renseigne sur l'importance des personnalités qui y sont attendues. À l'entrée du CIC, l'endroit est désert. Rien n'indique que cet espace abrite l'un des plus importants et névralgiques centres des opérations du pays. Tout est calme. On avance doucement dans les allées de ce gigantesque chef-d'oeuvre architectural. On prend la précaution de demander notre chemin à des agents, à peine visibles derrière les vitres des principales entrées de la bâtisse. Après un moment, on arrive sur les lieux, juste après les camions de transmissions de l'entreprise publique de télévision. Une salle feutrée, équipée d'ordinateurs portables flambant neufs, avec connexion Internet haut débit avec accès libre. Après un moment, un agent du CIC nous explique: «Nous, on s'occupe uniquement de la logistique. Tout ce dont vous avez besoin... pour le reste, les infos et les statistiques c'est l'Anie». Et de nous indiquer les emplacements du centre des opérations, chargé de la collecte et du traitement des différentes informations relatives à l'opération de vote. Un point de presse est annoncé à 11h30. Il n'interviendra qu'à 12h39mn. Sans doute le faible taux de participation en début de journée étant derrière ce retard significatif. Dans la salle réservée aux points de presse du président de l'Anie, des chaises ont été disposées tout autour de l'espace central, de manière à désengorger les allées. Dans la devanture abritant les pupitres prévus pour le point de presse, les journalistes et présentateurs de l'Entv, en vedettes incontestées, prennent leurs aises. Pas de traces de journalistes étrangers accrédités, annoncés en force pour la couverture de ces élections. Quelques détails techniques nous ont, cependant, interpellés. Les chaises manquaient terriblement pour les nom-breux journalistes qui y ont afflué. Autre détail cinglant, les lieux disposant d'une acoustique singulière, n'ont pas été pourvus en système de sonorisation, à même de permettre aux journalistes de couvrir convenablement les points de presse de l'Anie. Cela est d'autant plus affligeant que la voix du président de l'Autorité des élections, ne porte pas suffisamment dans cet espace immense. Fort heureusement, il était permis de s'approcher relativement de Charfi pour pouvoir prendre note. Dans le hall, avant l'entrée de la salle Timimoun où se tiennent les points de presse, un buffet comprenant boissons chaudes et fraîches a été prévu. Pour le déjeuner, il fallait se débrouiller. Certaines sociétés de presse ont assuré des packs de repas à leurs employés. D'autres ont laissé libre cours à l'imagination de leurs employés... mis à part, ces points de presse épisodiques, les journalistes devaient faire preuve d'ingéniosité et d'une grande gymnastique intellectuelle pour effectuer des recoupements d'informations, notamment pour ce qui est des statistiques relatives aux informations de vote par wilaya, etc... Seul le président de l'Anie avait autorité à donner des informations relatives au déroulement des élections.