Le président de la République vient de signer officiellement la loi de finances 2022. Des mesures exceptionnelles devront être promulguées, à la suite de la mise en branle de cette LFC, notamment dans son volet social. D'ailleurs, le Premier ministre lors d'un point de presse, en marge de la cérémonie de signature de cette loi, a estimé qu'elle (LFC2022) «est une révolution en matière de réformes et de justice fiscales et d'élargissement de l'assiette fiscale». L'allusion étant faite au sujet des retombées de ces mesures, quant à l'amélioration du pouvoir d'achat du citoyen, et le renforcement du front social, entre autres. Dans ce cadre, Aïmene Benabderrahmene a indiqué que le point indiciaire des salaires sera révisé, à partir du deuxième semestre de cette nouvelle année. Il est ainsi, prévu dans ce sens, l'allègement de la charge fiscale dans le cadre de la révision du barème de l'impôt sur les salaires. Du coup, l'on s'attend à des revalorisations salariales importantes des salariés, qu'ils soient du secteur public, ou celui privé. En effet, les mécanismes qui seront inclus dans le traitement des salaires, sur la base des allégements fiscaux, notamment l'impôt sur le revenu global IRG où la révision du point indiciaire drainera des augmentations salariales substantielles, croit-on savoir. Les abattements prévus dans le cadre des mesures d'allégement fiscal sur les salaires, varient de 2400 DA à 5100 DA, selon les barèmes établis par des spécialistes. Reste à établir les incidences financières au profit des employés de la Fonction publique, qui découleront de la révision du point indiciaire. L'autre mesure sociale phare, est l'entrée en vigueur de l'allocation chômage, qui sera effective courant 2022, selon les termes du Premier ministre. Vraisemblablement, le montant de cette allocation chômage, qui concernera les jeunes sans emplois âgés de 19 à 40 ans, variera de 10000 à 14000 DA, selon les régions. Bien que durement impactée par la pandémie de Covid-19, l'économie algérienne a démontré une forte résilience comparativement à d'autres économies du monde. Cela, grâce à des mesures hardies et des réformes judicieuses, qui ont jugulé les effets pervers de la pandémie sur le monde du travail et de l'économie. On cite, dans ce cadre, le montant de 672 milliards de dinars représentant la masse salariale des postes d'emplois soumis aux mesures du chômage technique, des suites des effets de la pandémie. Le rôle social de l'Etat a été, encore une fois, souligné par le grand argentier du pays qui a rappelé les allocations au budget des subventions sociales, totalisant l'enveloppe de 1941 mds DA, l'équivalent de 17 mds USD, au titre de la loi des finances 2022. Cela a été possible, grâce à une série de mesures et de réformes économiques, notamment une réduction drastique des volumes des importations, ramenées au seuil des 33,8 milliards USD, des mesures incitatives à l'export et l'amélioration des échanges commerciaux, principalement dans l'agroalimentaire, l'agriculture, les services, la logistique et la petite industrie...