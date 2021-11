Quand, au mois de janvier 2020, au cours de la Conférence nationale sur le plan de la relance économique, le président de la République avait insisté sur la nécessité de miser sur l'industrie de l'agroalimentaire, le signal avait été déjà donné. Avec plus de 40% de chiffres d'affaire, le secteur de l'industrie de l'agroalimentaire accède au deuxième rang du pays, après les hydrocarbures. Seulement, jusqu'en 2019, l'Algérie était le premier pays importateur de denrées alimentaires sur le continent africain. Mais ce n'est pas tout. L'importation des intrants nécessaires pour les activités d'agroalimentaires, continue de représenter des volumes importants pour les ressources économiques nationales. Pourtant, les activités d'agroalimentaire ont connu une forte progression, au cours de ces dernières années, sans pour autant se défaire de l'importation de l'essentiel des intrants, produits de base et équipements aussi, nécessaires aux différentes étapes du process de fabrication. Toutefois, cela n'a pas empêché ce secteur de contribuer à hauteur de 60% au PIB national, avec une nette hausse de plus de 10%. Ainsi, une panoplie de produits et de labels algériens ont inondé le marché, remplaçant pratiquement sans grandes peines, les produits importés des années durant. Les restrictions imposées à l'importation de produits agro-alimentaires non indispensables et autres, auront profité au produit national qui a prouvé sa compétitivité et sa qualité. Bien que n'ayant pas bénéficié d'un grand appui de la part de l'Etat, le secteur de l'agroalimentaire a parcouru un chemin appréciable. Les produits algériens ont connu une forte évolution, notamment sur le plan de la qualité et de la compétitivité. Le seul hic persistant est que le secteur reste hypothétiquement tributaire de l'import des intrants, qui peuvent pourtant bien être fabriqués ou produits localement. Pour cela, les pouvoirs publics, qui semblent disposés à accompagner le secteur, surtout avec les dernières instructions du président, se doivent tout d'abord de renforcer l'écosystème industriel agroalimentaire. A priori, les mesures d'encouragement et d'appui doivent englober les aides au financement et à la structuration de filières, les subventions d'investissement, etc... Le secteur doit également bénéficier de l'apport des start-up, qui doivent être stimulées pour des projets à l'innovation et incitées à investir ce créneau porteur de valeurs ajoutées. En Europe où les start-up ont marqué l'industrie agroalimentaire, on parle d'une troisième vague de nouvelles entreprises, ayant investi ce domaine. Les mesures d'accompagnement doivent également prendre en charge les impératifs de modernisation, de digitalisation et de mise à niveau, autant des infrastructures que des personnels. La perspective de remettre sur le tapis les négociations avec l'Union européenne, vient relancer ainsi ce volet important de l'industrie agro-alimentaire à favoriser et développer. Pour ce qui est de la production des intrants, l'Algérie gagnerait à encourager le développement de partenariats et de synergies entre le secteur des industries agro-alimentaire et celui de l'agriculture. Des mesures incitatives pourraient, comme celles ordonnées par le président Tebboune concernant le développement des unités de production des huiles végétales et les betteraves sucrières, concerner d'autres filières. Les exemples de filières de l'agro-alimentaire, qui ont réussi à développer leurs propres réseaux d'approvisionnement en produits de base ne manquent pas. C'est le cas du groupe Ammour, qui a investi dans les champs de tomate ou un réseau d'agriculteurs conventionnés, ou encore le groupe Soumam qui assure une grande partie de son produit de base (lait), à travers ses fermes d'élevage de génisses. Mais cela reste insuffisant, car la perspective des exportations, nous oblige à renforcer nos capacités et notre méthodologie de travail. Malgré un fort potentiel en cheptel, notamment ovin, l'Algérie reste le 3e importateur de lait et de produits laitiers dans le monde. Pour améliorer le produit national, nombreux sont les défis qui doivent être relevés, notamment ceux de la compétitivité, la traçabilité des produits, la qualité, la rénovation des équipements, la modernisation du process de production, l'emballage, les stocks, la logistique, la distribution, etc... Selon une étude récente, l'Algérie compte actuellement plus de 500 industries agroalimentaires, réparties sur quatre technopoles dans différentes régions du pays. Une activité qui reste en deçà des espérances, mais surtout loin du fort potentiel et des opportunités réelles, qu'elle représente réellement.