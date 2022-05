TouatiConstruire l'Algérie nouvelle est certes l'affaire de tous. Des formations politiques notamment qui sont censées porter la voix de leurs bases militantes, leurs revendications et leurs aspirations. Un chantier majeur pour asseoir le pays sur un socle en béton, qui lui assurerait des institutions saines, l'alternance au pouvoir à travers des scrutins électoraux incontestables. Ceci nous mène à nous poser directement la question: quelle place pour l'opposition? Une interrogation qui pousse les regards à se focaliser sur un quatuor de partis qui l'ont incarnée: Le Front des Forces socialistes, le Rassemblement pour la culture et la démocratie, le Parti des travailleurs, le Mouvement démocratique et social qui en sont l'ossature. Saisiront-elles cette opportunité pour garantir le débat démocratique, pour que la montagne n'accouche pas d'une souris? L'Algérie étant à la croisée des chemins, son intégrité territoriale menacée avec de surcroît un contexte géopolitique régional et international explosif, des défis économiques cruciaux pour sortir de la dépendance au secteur pétro-gazier, garantir la sécurité alimentaire pour plus de quarante millions d'âmes un autre défi qui s'est exacerbé avec le conflit russo-ukrainien, les questions écologiques qui figurent parmi les préoccupations prioritaires pour préserver la planète et garantir un environnement aux générations futures sont autant de challenges à relever. Ces partis qui ont enrichi le paysage politique qui se sont battus d'arrache- pied pour le multipartisme, la liberté d'expression, qui se sont érigés en rempart contre le terrorisme barbare qui a ensanglanté le pays, failli raser les institutions de la République, durant les années 1990 qui ont payé un lourd tribut, plusieurs de leurs militants ont été assassinés, trouvent une nouvelle occasion pour participer à l'édification de cette Algérie dont ont rêvé ceux qui ont fait don de leurs vies pour le libérer de plus de cent trente ans d'une colonisation, sauvage et féroce. Leur absence de la scène politique a créé un vide sidéral hormis pour le FFS qui a participé aux élections locales du 27 novembre 2021. Une formation politique parmi les plus crédibles et représentatives pour la lutte et les revendications en faveur de la démocratie et des droits de l'homme. Un rang perdu depuis la disparition de son leader charismatique, Hocine Ait Ahmed, le 23 décembre 2015. Le parti ne porte plus désormais cette étoile au Front. Le RCD vit pratiquement une situation identique. Le MDS issu du Parti de l'avant-garde socialiste (Pags) fondé le 26 janvier 1966 par l'inoubliable Bachir Hadj Ali ne brille plus autant que du temps de sa splendeur. Le Parti des travailleurs qui est lui aussi en mode silencieux a vu sa patronne, Louisa Hanoune, réélue à sa tête en mars 2022. Est-ce le signe d'un retour remarqué de sa pasionaria sur la scène politique? Des noms de femmes et d´hommes qui ont formé la jeune garde et l´élite politique de ce pays. Cela ne veut pas dire que leurs partis ne regorgent pas de cadres brillants prêts à prendre la relève. Une nouvelle génération qui aspire à gouverner, à réformer, à mettre en pratique des projets utiles, sociaux, économiques ou culturels. Un tel challenge ne se refuse pas, ne peut se refuser. Saisiront-ils la main tendue par le chef de l'État? On ne tardera pas à le savoir...