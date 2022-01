Depuis quelques jours déjà, le débat au sein de l'opinion et des médias, tourne autour de la démarche initiée par l'Assemblée nationale et le Sénat, qui consiste à diligenter une commission d'enquête parlementaire sur la pénurie, la spéculation illicite et le monopole de certaines marchandises de large consommation. Une mission qui n'est pas de tout repos pour les poulains de Boughali et de Goudjil, qui devront mettre la main à la pâte et encore plus, pour pouvoir déceler ce qui a mal fonctionné dans cette sombre histoire.

En revanche, Il semblerait que l'initiative prise par la chambre basse du Parlement soit confortée par le consensus, étant donné que les services de Rezzig semblent avoir échoué à convaincre dans les réponses fournies aux Algériens. Des prouesses sont donc attendues à l'issue des investigations et de l'enquête menée, afin de trouver les réponses que tout le monde attend, de part et d'autre.

Face aux attentes grandissantes, la commission ne devrait pas se fixer des barrières ou des limites qui pourraient affecter son travail d'investigation. Cela étant dit, l'enquête est déjà lancée sur le terrain avec à l'appui des escales et des haltes dans différentes régions du pays. Au bout de quelques jours, les parlementaires ont pu se rendre dans différents endroits dans certaines wilayas, prenant langue avec des citoyens anonymes, des commerçants, des grossistes et autres responsables locaux.

Les parlementaires sont censés recueillir un certain nombre de renseignements et d'informations à même de permettre de démêler l'écheveau de cette grave crise et aux conséquences imprévisibles. Cela suppose aussi qu'une méthodologie de travail ait été préalablement élaborée et mise en oeuvre afin d'aboutir à un résultat satisfaisant. En principe, les membres de la commission parlementaire ont carte blanche pour recueillir les données nécessaires, pour éclairer l'opinion et les responsables sur les tenants et aboutissants de cette crise.

La mission des membres de la commission d'enquête n'est pas aisée certes, mais elle doit aboutir à des résultats probants. Les parlementaires qui ont pris la responsabilité de pénétrer dans ce champ de mines extrêmement compliqué, sont tenus de fournir les premiers éléments de réponse de cette crise. Maintenant qu'ils ont pris sur eux de trouver les failles qui ont conduit à cette crise et ces tensions sur les produits alimentaires de large consommation, ils sont autant comptables devant l'opinion publique, puisqu'ils sont désormais soumis à l'obligation de résultat. Autrement, c'est de la crédibilité de l'institution parlementaire qu'il s'agit, faut-il le rappeler. Parallèlement, les membres de la commission des affaires économiques de l'APN, qui avaient planché sur la question, ont également promis des réponses sur les raisons ayant conduit à cette crise.

Pour autant, le travail n'en est qu'à ses premiers pas et il faudra probablement davantage d'efforts pour aboutir à des résultats palpables. Seulement, la démarche parlementaire qui est à saluer, a de quoi susciter de l'intérêt auprès des différentes strates de la société algérienne. Continuant sur sa lancée, la chambre basse qui avait charmé l'opinion, à travers des débats et des réquisitoires à la hauteur des attentes citoyennes, sera-t-elle à la hauteur de ses ambitions et des défis qui se dressent devant elle? Bien qu'elle ait les coudées franches, la commission d'enquête parlementaire doit prendre en ligne de compte la pression ambiante, tant de la part des médias que de la part de l'opinion publique, qui scrute sournoisement les faits et gestes.

Les résultats de la commission qui devront être soumis aux présidents de l'APN et du Sénat, pour être exposés devant les parlementaires, ne passeront pas inaperçus.

Quel crédit va-t-on accorder aux résultats de cette commission d'enquête? Cela dépendra de plusieurs éléments en interaction, à commencer par l'efficacité, l'objectivité et la sérénité du travail de cette commission d'enquête parlementaire.