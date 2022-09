Le gouvernement de Benabderrahmane est appelé à présenter, dans les tout prochains jours, la déclaration de politique générale devant le Parlement. Un exercice loin d'être de tout repos. Il peut, même, s'avérer périlleux, quand on connait la période sensible à laquelle est confronté le pays, notamment sur le plan des enjeux de la géopolitique régionale et internationale et, surtout les défis économiques de grande urgence et les impératifs sociaux sans cesse grandissants. Une occasion pour le Premier ministre de présenter le bilan de son action et de le soumettre au débat des députés. Une occasion de répondre aux critiques. Il sera, également, question pour le Premier ministre de présenter de nouvelles perspectives.

Aïmene Benabderrahmane aura fort à faire. Il devra justifier ses choix aussi bien politiques qu'économiques. Sur le plan politique, les choses semblent connaître un dénouement favorable et une issue assez encourageante, boostée par le processus politique nouveau de «la main tendue», initié par le président Tebboune. L'occasion pour Benabderrahmane d'indiquer les tendances générales de son approche gouvernementale et d'expliciter les grands axes de l'action des membres de son gouvernement, durant toute la période écoulée. Une tradition politique enracinée dans le décor politico-parlementaire, au cours de ces deux dernières années. Cela, si l'on fait abstraction des seules fois où un chef du gouvernement s'est prêté aux obligations de la loi suprême, en l'occurrence Ouyahia, qui avait présenté cette déclaration devant l'APN, plus d'une fois. Beaucoup a été dit au sujet de l'action du gouvernement, notamment pour ce qui est de la gestion des grands dossiers économiques, qui engagent de facto l'avenir du pays et sa position dans la géostratégie mondiale. Certains départements ministériels, boiteux, n'ont pas été en mesure d'accomplir l'action requise. D'ailleurs, à plusieurs reprises, le président de la République n'a pas manqué de fustiger les manques à gagner dans certains départements et la faillite de certains ministres. Au cours du troisième trimestre de l'année en cours, le bruit avait même couru que le chef de l'Etat n'était pas satisfait de l'action du Premier ministre et de certains départements ministériels. Le président Tebboune avait alors cité en exemple des ministres, en début de parcours, qui apprenaient lentement, et d'autres qui n'ont pas réussi dans leurs missions respectives. Autant dire que pour certains départements concernés, les dés sont jetés. Il ne manque plus qu'à divulguer les noms de leurs remplaçants. C'est dans cette ambiance générale, que le Premier ministre effectuera son exercice constitutionnel devant les députés de la chambre basse du Parlement, dans l'espoir de convaincre les uns et les autres. Il ne faut pas perdre de vue, également, que, parallèlement, les élus et représentants nationaux des deux chambres du Parlement algérien, ne chômeront pas durant cette deuxième session parlementaire de la neuvième législature. Le plan de charge des parlementaires des deux chambres semble être assez conséquent, au vu de l'importance et la qualité des dossiers soumis à débats et à enrichissement, pour peu que la discipline et le sens soient au rendez-vous. Cela est d'autant plus intéressant, qu'il s'agit de lois majeures touchant à une restructuration fonctionnelle et organisationnelle des différentes institutions de l'État.

Elles concernent également des activités et des prestations qui touchent directement à la vie quotidienne des citoyens, à travers une réadaptation des textes de lois et des cadres législatifs existants. Grands sont les défis et les enjeux qui sont en phase, du fait de la sensibilité de la conjoncture nationale et régionale, et les attentes sur le plan de la géostratégie et géopolitique internationales.

L'année parlementaire s'annonce particulièrement rude et cruciale pour la suite des événements, surtout sur le plan socio-économique et diplomatique.