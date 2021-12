Depuis plusieurs années déjà, les ONG et institutions internationales, dont celles de l'Europe et de l'ONU, ont trouvé matière à monter des programmes basés sur le renforcement des capacités de la ressource humaine et la valorisation des compétences nationales en Algérie. Des programmes multiples sont concoctés, çà et là, au profit des institutions nationales, des ministères et autres structures citoyennes, avec à l'appui des séjours, des formations à résidence et même des cycles de longue durée. Les programmes sont aussi variés que multiples et ambitieux, visant à apporter une valeur ajoutée à l'édifice institutionnel, mais aussi au sein des différentes composantes ciblées de la société civile. Les contenus de formations dispensées en théorie, sont très pointus, spécialisés. Aujourd'hui, face aux multiples déséquilibres institutionnels et autres dysfonctionnements structurels constatés dans la gestion des secteurs et des institutions, l'on est en droit de s'interroger sur la finalité et, surtout sur l'efficacité de tels programmes de formation et de recyclage des personnels de l'administration publique, a priori. Finalement, quel bilan peut-t-on faire des différents programmes de coopération, de mise à niveau, de formation et de recyclage des personnels algériens? Les acquis de tels cycles de coopération sont-t-ils comptabilisés et pérennisés par la partie algérienne? Quels acquis et quelle expertise engendrent de tels cycles de mise à niveau ou de formation? Autant d'interrogations qui méritent d'être posées, afin d'évaluer les dividendes et situer les failles de ces programmes? Le constat ou l'évaluation de telles opérations de coopération, en termes de renforcement des capacités opérationnelles, de maitrise, d'analyse ou d'ingénierie, est importante dans la mesure où elle permet de corriger le tir et de réajuster les paramètres d'action. Pratiquement, tous les ministères sont concernés par ces programmes de coopération, touchant à des besoins exprimés par la partie algérienne, dans des domaines vitaux et d'importance. C'est le cas du Pnud, UE, Unicef, la Banque mondiale,la Fondation Friedrich Ebert et autres ONG internationales, qui lancent régulièrement des programmes de coopération avec l'Algérie. Il existe des programmes anciens, comme le programme de développement socio-économique dans le Nord-Est de l'Algérie Padsel nea et son clone Padsel-NOA lancé en 2020 à l'Ouest du pays, ONG 1 et 2, pour ne citer que ces quatre exemples, n'ont pas généré les résultats et les objectifs initialement arrêtés. Pis encore, dans certains de ces exemples c'est tout à fait l'effet contraire qui a été généré. Le rapport du bureau d'études dépêché par l'UE faisant foi. Initialement, ces projets devaient contribuer à renforcer les capacités du mouvement associatif, en matière de démocratie participative, de favoriser l'émergence d'une ingénierie sociale dans le pilotage des projets, amorcer les fondements d'une économie sociale et solidaire, permettre une maitrise en matière de «Suivi&Evaluation», l'émergence de formateurs agrégés au sein des différentes institutions ciblées,... En panne de feedback et d'évaluation objective, ces programmes de coopération semblent avoir été un phénomène de mode ou de passe-temps, pour les personnels entre cadres et cadres supérieurs, qui y passaient le plus clair de leurs temps. En somme, l'impact de ces programmes sur le renforcement de ces capacités reste méconnu, voire même nul au vu de l'état des lieux dans les différentes administrations, pourtant ciblées par ces programmes de mise à niveau. Du côté de la société civile, mêmes constats et mêmes résultats. Où sont passées les associations ayant bénéficié de ces programmes de coopération, que sont-elles devenues? Existe-t-il des mécanismes de suivi, évaluation et d'accompagnement continus au profit de ces pans de la société civile? Ne devrait-il pas y avoir des cahiers des charges adaptés, soumis à l'approbation de ces associations, afin de rendre périodiquement des comptes au sujet de leurs programmes d'action et les résultats obtenus? Ce qui n'est, certainement, pas le cas pour aucun de ces programmes. Et les exemples ne manquent pas pour étayer ces affirmations.