Ça remonte à très loin ce temps où les troupes musicales de zernadjia et de karkabou sillonnaient les rues et les ruelles, suivies par des bandes de gamins et de badauds, annonçant la venue du mois sacré de Ramadhan. L'annonce est sans appel, le Ramadhan était là. Sous les youyous des femmes bordant les fenêtres et balcons des immeubles, les cortèges euphoniques des zernadjia et de karkabou charriant davantage de badauds, exultaient cette euphorie sociale sincère. Un sentiment de plénitude partagée où l'on pouvait retrouver cette joie d'accueillir le mois sacré du Ramadhan, et le plaisir de recevoir des membres de sa famille, et même des amis et voisins. L'Algérien se disait heureux et fier d'accueillir ce mois sacré de piété et de jeûne bienfaiteur.

Enn'ka ou l'hygiène ramadhanesque

On s'en rappelle encore de ces soirées ramadhanesques où il faisait encore bon de vivre. Les rues et ruelles des villes et villages du pays étaient bondées de monde durant les soirées ramadhanesques. Des familles entières se déversaient dans la rue, juste après les taraouih «Prière prolongée après l'Îchaa», déambulant dans les grandes artères, se prélassant dans les terrasses des cafétérias, en temps d'été ou printemps. Même les périodes de basses températures ne pouvaient dissuader ces familles de prendre du temps pour se rafraîchir ou du plaisir à humer l'air tout simplement, après de rudes journées passées au travail ou dans la cuisine.

Aujourd'hui, une éternité semble nous séparer de ce bon vieux temps. Que reste-t-il de cette joie de vivre, et de cette ambiance qui précédait le Ramadhan? Les familles algériennes accueillaient le Ramadhan avec des préparatifs et des actions autres que ceux d'aujourd'hui. L'hygiène et la propreté prenaient une position importante dans les projets familiaux. À l'époque, les ménages répétaient inlassablement cette phrase «Nsoumou fe Nka inchallah» (nous allons jeûner dans la propreté et la bonne hygiène). Du coup, certaines familles qui le pouvaient peignaient la maison de fond en comble. D'autres choisissaient le sal à repeindre. Ceux qui ne pouvaient pas, pour une on, lieu de rencontres et des repas de la famille, et quelques pièces pour une raison ou une autre, procédaient à des nettoyages grandeur nature. Tout passait à l'Omo et à la javelle, pour des résultats impeccables et impressionnants. Et tout le monde était associé à l'opération. Au soir, les petits s'effondraient dans un profond sommeil. Tandis que les aînés, satisfaits de leurs prouesses, pouvaient encore déguster la soirée, parlotant autour d'un bon thé et des gâteaux maison. Le Ramadhan était aussi l'occasion pour les familles algériennes de renouveler leurs services de vaisselle. C'est ainsi que, des semaines et même des mois avant le Ramadhan, on procédait à des achats de nouveaux services de vaisselle de tous genres et autres gadgets de cuisine.

Où est passée cette ambiance d'antan? Une ambiance faite de senteurs et de saveurs ramadhanesques particulières, de rencontres conviviales amicales ou familiales, de découvertes artistiques et de regroupements familiaux invraisemblables.

Effectivement, d'aucuns se souviendront de ces senteurs qui caractérisaient les journées ramadhanesques. «Je me souviendrai toujours de ces senteurs de la chorba ou la hrira qui se dégageaient dans les cages d'escaliers et même au-delà. Il y avait aussi cette particularité où, durant les Ramadhan, les femmes n'achetaient plus le pain de boulanger. Elles le cuisinaient chez elles... Et du coup, on avait cette splendide odeur de pain qui se mélangeait aux autres senteurs de la hrira, du tadjine hlou ou encore ces senteurs des tadjine chtitha et autres... Aujourd'hui, j'ai l'impression que nos Ramadhan sont devenus insipides, pour moult raisons», nous raconte Mahmoud, un quinquagénaire nostalgique des temps magiques. Pour les femmes, l'ambiance était moins pénible qu'aujourd'hui. «À l'époque, on pouvait s'échanger des plats, et même venir manger sans invitation. On savait ce que nos voisins avaient cuisiné et ce qu'ils allaient manger au ffour. C'était la confiance totale.

Les belles senteurs du Ramadhan

Notre mère pouvait demander à notre défunte voisine de l'aider à cuisiner un plat ou lui prêter du matériel et même des produits. Mais c'était un autre temps», nous confie une jeune femme rencontrée dans le marché Meissonnier, dans la capitale. Il y avait aussi ces senteurs particulières des gâteaux et les ballets incessants sur les boulangeries annonçant cette fin imminente du Ramadhan. Plateaux de gâteaux, tous formats confondus, sur les têtes d'enfants faisaient partie du décor ambiant annonçant l'approche à grands pas de l'Aïd El Fitr. «Ah oui, c'était l'un des souvenirs que je ne suis pas prête à'oublier. On avait des bosses sur la tête moi et mes petits frères, tellement les plateaux étaient lourds. Et il y avait des plateaux légers que nous nous disputions entre nous...(rires) Mais nous étions heureux et épanouis, je me rappelle», nous confie, Souhila une jeune dame rencontrée dans un supermarket.

Les enfamts n'etaient pas aussi exigeants que ceux d'aujourd'hui. «Avant, c'étaient les parents qui choisissaient pour leurs enfants, sans que ces derniers ne rechignent. On les habillait à notre aise, selon notre goût. Aujourd'hui, non seulement les habits des enfants sont hors de portée pour les familles nombreuses, mais c'est devenu du n'importe quoi. Excusez-moi, mais ce n'est plus cette ambiance joviale qui précédait le Ramadhan et même l'Aïd. Il nous arrivait de pleurer à l'idée de le voir se terminer. C'était un autre temps», nous dira une femme d'un certain âge, rencontrée dans le marché couvert de Bir Khadem. On se rappelle de ces soirées ramadhanesques où les enfants trainaient dans les pieds de leurs parents, à la recherche de la boutique magique, qui les délivrera de cette marche nocturne. L'ambiance était à son comble, puisqu'on pouvait voir des familles entières faisant du lèche-vitrine nocturne et même diurne. Des familles où étaient présents les deux parents, et parfois même les deux grands-parents aussi. À l'époque beaucoup de familles recouraient au carnet de crédit chez les vendeurs de vêtements et autres marchands de tissus. Cela ne posait pas de problème pour les commerçants qui acceptaient volontiers cette démarche. Pour les familles qui ne pouvaient pas disposer de leurs salaires à temps avant l'Aïd, c'était également une bouée de sauvetage. Tout le monde trouvait son compte au final. Il y avait aussi cette option qu'offraient les marchands de tissus, qui travaillaient étroitement avec les couturiers. On pouvait, ainsi se faire commander un modèle de robe, de salopette ou de pantalon que le marchand vous livrera dans les deux ou trois jours, suivant la commande. «Je me rappelle très bien de ces temps-là. Nous étions gamins encore. En chuchotant avec notre mère, on s'interrogeait sur le jour où on allait partir faire des magasins pour acheter les vêtements de l'Aïd. C'était le suspense. Pour nous, c'était le summum de la joie. Jusqu'au jour J on n'arrêtait pas de tarabuster notre pauvre mère», nous dira Farid, un retraité des Douanes algériennes. Autres temps, autres moeurs. De nos jours, des phénomènes sociaux très particuliers semblent avoir pris racines dans nos us et coutumes ramadhanesques. La société algérienne semble s'être détachée brutalement de ses belles traditions qui ornaient les journées précédant même ce mois sacré. Les Algériens comme pris par une frénésie chronique, se rabattent sur les magasins et les commerces pour les approvisionnements en prévision du Ramadhan. Plusieurs semaines avant, les ménages commencent à acquérir les produits alimentaires nécessaires à la cuisine du Ramadhan.

Ces phénomènes sociaux nouveaux

Un peu comme ces partisans de la fin du monde, ou de l'apocalypse nucléaire qui aménagent des abris anti-nucléaires et amassent nourriture et autres produits, les Algériens courent après les produits de grande nécessité. Cela a induit bien des tracas pour les institutions de régulation, comme ce fût le cas pour l'huile, pourtant produite en grandes quantités. Le Ramadhan est surtout synonyme de bouffe et d'aliments à acheter en grandes quantités. Jeudi écoulé, soit deux jours avant le Ramadhan, des bouchons impressionnants avaient immobilisé la circulation automobile dans la capitale. C'était impressionnant. Tout le monde était sorti s'approvisionner pour le Ramadhan. Au final, c'était hilarant. Hier encore, différents marchés de la capitale, affichaient le plein. Au marché de Ben Omar, les femmes a priori, avaient pris d'assaut les boucheries de la place. Un spectacle inimaginable. Dans les grandes surfaces commerciales et superettes, les queues faisaient sensation aussi. C'est ainsi qu'est accueilli le Ramadhan depuis quelques années, au grand dam des nostalgiques.