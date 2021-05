Il fait partie de la nouvelle garde du FLN. Lui, c'est le docteur Badis Boulouadnine, quarantenaire imprégné dans le digital et les nouvelles technologies.

Ce titulaire d'un MBA en gestion des entreprises, s'est spécialisé dans le marketing digital. Il en a, d'ailleurs, fait son métier puisqu'il a lancé une agence de communication et de marketing digital qui fait le bonheur des grandes entreprises du pays. Mais cet homme n'a jamais renié ses premières «amours», à savoir la politique et le Front de Libération nationale. Un parti dans lequel il a milité dès son jeune âge où il était chef de file du mouvement de la jeunesse du FLN.

Après les «turbulences» vécues ces dernières années par l'ex-parti unique, il s'est retiré avant de revenir, par la grande porte, il y a quelques mois. Il a intégré le comité central du FLN. Par la suite, il a été nommé à la tête de la commission de discipline.

Le secrétaire général du parti du Front de Libération nationale (FLN), Abou El Fadl Baâdji, l'a même intronisé comme conseiller afin de contribuer, par ses idées novatrices, au rajeunissement du vieux parti. Un changement qu'il veut aussi imprégner en se portant candidat aux prochaines élections législatives. Ce polyglotte qui maîtrise parfaitement l'anglais, le français, l'arabe et le turc, a décidé de se porter candidat dans sa wilaya natale, à savoir Mila. Il est à la tête de la liste qui porte le numéro 7. «Nous sommes les nouveaux visages du FLN.

Notre liste est composée de jeunes militants dont la moyenne d'âge est de 38 ans», assure-t-il, précisant qu'aucun d'eux n'avait, par le passé, occupé des postes politiques ou de responsabilité au sein de l'administration. «Nous portons une liste de jeunes cadres ou chefs d'entreprise amoureux de leur région qui veulent améliorer les conditions de vie des habitants de cette wilaya en souffrance», a-t-il soutenu. «Nous avons un projet de société claire qui a pour but, tout d'abord, d'améliorer les conditions de vie des habitants», insiste-t-il. Le docteur Badis Boulouadnine assure dans ce sens, que des niches ont été identifiées afin de pouvoir créer de l'emploi et de la richesse très rapidement. «Nous avons grandi dans le monde de l'entreprise. Nous avons mis en place une sorte de business -plan avec les actions concrètes à mener très rapidement», a-t-il rétorqué avec beaucoup de fierté. La digitalisation et la création de PME et de start-up sont parmi les grands objectifs de Badis Boulouadnine et de ses camarades. La spécificité agricole de cette wilaya aux grandes ressources hydriques est aussi prise en considération dans le projet qu'ils portent. Ils rêvent d'AgriTech ou d'une gestion technologique des ressources en eau, ce qui permettra d'améliorer le rendement, préserver ce cher trésor qui est l'eau tout en provoquant un dynamisme économique. «Cela offrira des milliers d'emplois aux jeunes désemparés de notre chère wilaya», a-t-il assuré.

Le docteur Badis Boulouadnine tient à mettre en avant le fait qu'il ne s'agit pas de promesses sans lendemain. «Ce sont des engagements sincères que nous prenons devant les habitants de la région. Ils nous connaissent et savent que nous ne sommes pas du genre à parler dans le vide», atteste-t-il. D'ailleurs, il assure qu'ils sont contre les fausses promesses et la langue de bois. «Nous sommes des jeunes Algériens lassés par ce type de discours qui n'apporte que des illusions aux citoyens», certifie-t-il. «Nous avons opté pour la sincérité, dire les choses comme elles sont et parler du concret qui peut apporter les résultats escomptés», a-t-il poursuivi précisant que c'est ce discours qu'ils sont en train de tenir avec les citoyens rencontrés dans le cadre de la campagne électorale. «Ils ont apprécié notre sincérité, nous avons eu des échanges très intéressants. Nous souhaitons qu'ils nous fassent confiance pour devenir leurs porte-voix à l'APN», révèle-t-il non sans appeler ses concitoyens à venir échanger et débattre avec lui et le reste des candidats pendant la campagne électorale.

«C'est ensemble que nous pourrons construire un avenir meilleur», conclut-il avec beaucoup d'espoir...