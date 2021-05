Que se passe-t-il à Constantine depuis une semaine ? Pourquoi tant de jeunes s’adonnent au suicide ? Que va déterminer l’enquête déclenchée par les services de sécurité par rapport à ce phénomène ? Certes, c’est un phénomène qui n’est pas nouveau, mais devenu inquiétant ces derniers jours après le suicide de quatre jeunes dont deux jeunes filles qui se sont jetées depuis les ponts que compte la ville.

Le dernier date d’avant-hier au cours de la soirée, quand un jeune de 38 ans a basculé du haut du tristement célèbre pont de Bab el Kantara. Les services de la Protection civile ont fait foi d’un communiqué dans lequel il est souligné que le corps de la victime a été retrouvé, par la suite, sans vie au fond des gorges du Rhummel. La dépouille mortelle a été transportée vers la morgue du Centre hospitalier universitaire. Auparavant, c’est un jeune de 30 ans qui s’est jeté du pont de Sidi M’Cid. Quelques jours avant, ce sont deux jeunes filles qui se sont donné la mort de la même façon. Quatre suicides en une semaine, de quoi lancer une alerte ! On comptabilise généralement entre 14 et 20 suicides par an à Constantine, néanmoins avec cette cadence, on s’attend à un chiffre plus important malheureusement. Les suicidaires ce sont des personnes dépressives, vivant dans des conditions sociales difficiles. Ou alors cela relèverait-il d’un problème qui ne trouve pas son aboutissement, poussant les victimes à commettre l’irréparable, laissant leurs familles dans la confusion et le désarroi ?. Vers la fin de l’année dernière, cinq tentatives ont été enregistrées, notamment au sein de la population juvénile en une seule journée à Constantine, mais aussi à Skikda. Dans la capitale de l’Est, un jeune homme âgé de 22 ans s’est donné la mort, en se jetant du huitième étage d’un immeuble de neuf étages situé à la cité Bourouak à l’Unité de voisinage 20 à Ali Mendjeli.

Son décès a été confirmé par le médecin de la Protection civile, ce jour-là. Juste avant, une jeune fille de 17 ans a été grièvement blessée après avoir fait une chute du quatrième étage d’une bâtisse de six étages située à la cité dite Nasri à l’UV9 à Ali Mendjeli, apprend-on du chargé de la cellule de communication de la direction de la protection civile. Polytraumatisée, la victime avait été évacuée vers la structure hospitalière militaire à Ali Mendjeli par les secouristes dépêchés de l’unité principale Mohamed-Cherif Benatallah du corps de secours, après avoir reçu sur place les premiers soins, précise la même source. À Skikda ce sont un suicide et deux tentatives qui ont été enregistrés. Ce phénomène doit faire l’objet d’une réelle étude afin de sensibiliser la population sur les sujets de tendance suicidaire.