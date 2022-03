Un terrible accident de la circulation a eu lieu dimanche vers 17 heures 15 minutes au niveau de l'autoroute Est-Ouest à Djebel El Ouehche occasionnant le décès de quatre personnes, deux femmes et deux hommes. Selon un communiqué de la Protection civile, qui est intervenue sur les lieux aussitôt alertée, trois victimes ont perdu la vie sur les lieux du drame, dont le constat du décès a été confirmé par le médecin des mêmes services, alors que la quatrième victime a rendu l'âme à l'hôpital universitaire de Constantine. L'accident, précise le même communiqué, est dû à une collision entre un camion poids lourd et un véhicule touristique. Une enquête a été ouverte par les services de sécurité territorialement compétents afin de déterminer les circonstances exactes de l'accident. Le même jour, neuf personnes ont été blessées suite au dérapage et renversement d'un bus de transport de voyageurs survenu dans la commune d'El Khroub (Constantine), ont indiqué les services de la Protection civile. Ce bus de transport des voyageurs, assurant la liaison entre la zone d'habitation de Salah-Derradji et le centre-ville d'El Khroub, a dérapé et s'est renversé après avoir heurté une moto, a précisé la même source. L'accident a provoqué des blessures de divers degrés à neuf personnes des deux sexes, âgées entre 1 an et demi et 73 ans. Les blessés ont été transférés à l'établissement public hospitalier Mohamed-Boudiaf de la localité

d'El Khroub où ils ont bénéficié des premiers secours, prodigués sur place par des médecins pompiers. Une enquête a été ensuite ouverte par les services de sécurité territorialement compétents afin de déterminer les circonstances exactes de cet accident.