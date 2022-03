Ces deux affaires différentes ont été traitées par les services du groupement de la Gendarmerie nationale au courant de cette semais. La première a trait à la récupération de 10 têtes de bétail dans la commune d’Ouzelaguen. Les faits remontent à jeudi dernier lorsque la victime âgée de 43 ans, un homme résidant dans la commune d’Ouzelaguen, s’est présenté au siège de la brigade locale de la Gendarmerie nationale pour signaler le vol de 13 chèvres à l’intérieur de son étable située aux alentours de sa résidence. Saisis de l’affaire, les gendarmes entreprennent une enquête qui les conduira au lieudit Bouzeroual, dans la commune voisine d’Akbou. Dans un entrepôt signalé, les gendarmes retrouvent des têtes de bétail, composées de boucs et de chèvres. Après s’être renseignés, les enquêteurs confirment que ledit entrepôt appartenait à une personne de 69 ans, qui avait acheminé le bétail depuis environ une semaine. Sur les 13 têtes volées, dix ont été retrouvées tandis que trois autres ont disparu. Un rapport a été alors dressé et transmis aux autorités judiciaires compétentes. Dans une deuxième affaire, c’est à l’activité d’un réseau criminel, composé de trois personnes, spécialisé dans le cambriolage de domiciles que les gendarmes ont mis fin en récupérant les bijoux volés. la victime, âgée de 56 ans, originaire de la wilaya de Béjaïa, s’est présentée aux unités du groupement régional de la Gendarmerie nationale à Béjaïa, leur faisant part du cambriolage de son domicile familial. Elle déposa plainte contre x. Partie pour faire ses commissions en famille, ellel fut surprise à son retour de constater que la fenêtre de la maison était ouverte : en y pénétrant elle découvre la disparition de ses objets ainsi que, divers bijoux en or en plus d’une somme d’argent. L’enquête ouverte, les gendarmes engagent les procédures judiciaires qui aboutiront rapidement à l’interpellation d’un individu. Conduit au quartier général de la brigade pour la poursuite de l’enquête, le mis en cause a avoué qu’il s’était mis d’accord avec deux autres personnes, âgées de 21 ans et 35 ans, originaires de Sétif et Béjaïa, pour pénétrer dans la maison de la victime et voler une somme d’argent d’un montant de 7000 DA en plus des pièces d’or. Comme dans la première affaire, un dossier a été constitué et transmis aux autorités judiciaires compétentes.