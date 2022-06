«La cigarette est très très mauvaise pour la santé. Il ne faut jamais la commencer, ceux qui fument doivent impérativement l'arrêter.». Cette phrase n'émane pas d'un grand professeur en médecine, mais du directeur général de Philip Morris en Algérie, Christian Akiki, lors de la Journée mondiale sans tabac. Pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce qu'est l'entreprise Philip Morris international, eh bien, il s'agit tout simplement du numéro un mondial du...tabac. C'est le fabricant des plus grandes marques mondiales de cigarettes (Marlboro, Chesterfield, L&M...). Aujourd'hui, ce géant mondial vient vous dire que son produit est du poison, c'est que les choses sont vraiment graves. Ceux qui doutaient encore des risques liés au tabagisme, ne devraient avoir plus aucun doute. Cette déclaration devrait les encourager à arrêter. D'ailleurs, Christian Akiki et son équipe ont fait savoir que Philip Morris international est en train de travailler pour aller vers «un monde sans fumée» (celle de la cigarette, ndlr). Comment est-ce possible que le géant qui pèse des milliards de dollars «tue» son business? Est-ce un simple coup de «Com»? Non, il semblerait bien que PMI ait bel et bien pris le virage de «l'anti-cigarette». Néanmoins, ce n'est pas pour autant qu'il va abandonner l'industrie du tabac. Il est en train de se placer dans les alternatives aux tabacs. «Nous construisons l'avenir de PMI grâce à des produits sans fumée qui, bien qu'ils ne soient pas sans risque, constituent un bien meilleur choix que la cigarette», souligne Christian Akiki. Il s ‘agit là d'un marché très juteux puisque, selon les dires de ce responsable, plus de 1 milliard de personnes dans le monde n'arrivent pas à arrêter seules la cigarette. Elles recherchent des alternatives moins nocives, mais néanmoins satisfaisantes, aux cigarettes. Nous leur donnerons ce choix», atteste t-il montrant comment PMI est en train de se placer dans ce nouveau marché en lançant des produits comme la cigarette électronique ou le tabac chauffé. Au Japon, il a réussi à «renverser» la tendance en faisant que ces nouveaux produits représentent plus de 70% de son chiffre d'affaires. PMI se targue du fait que la consommation de la cigarette ait baissé au même rythme que l'augmentation des ventes de ses produits alternatifs. Avant de conclure, Christian Akiki, qui a fait intervenir de Suisse une scientifique pour parler de ses nouvelles alternatives, insiste sur le fait que le tabac soit mauvais pour la santé et qu'il ne faut jamais le commencer quelle que soit la façon avec laquelle il est inhalé «Néanmoins, les politiques antitabac ont montré leurs limites, il est temps d'être réaliste et d'accompagner les fumeurs vers des produits à risques réduits», conclut-il en soutenant qu'il s'agissait d'une histoire de santé publique. Au passage, il espère voir ses «alternatifs» être autorisés en Algérie «pour lutter» contre le tabagisme comme c'est déjà le cas au Maroc, en Tunisie et en Égypte. Une aide utile, mais la volonté demeure la meilleure des solutions...