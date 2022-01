La livraison de la pénétrante port-autoroute Est-Ouest est devenue une urgence. À cet égard, la wilaya d'Oran a sommé l'entreprise réalisatrice de livrer cette infrastructure routière avant le début des Jeux méditerranéens d'Oran. Une injonction faisant suite au règlement par les pouvoirs publics de l'avenant de 14 milliards de dinars. En somme, un problème de réglé. D'autant plus que la wilaya d'Oran se prépare activement pour plusieurs challenges d'ordre international, notamment les Jeux méditerranéens de juillet prochain. «Aucun retard ne sera toléré dans la réalisation des édifices publics», jure-t-on au niveau de la wilaya d'Oran qui est «passée à la tolérance zéro».

Pour ce faire, la wilaya d'Oran, se basant sur des données scientifiques et calculées, a jugé utile d'accorder un délai de cinq mois pour remettre le projet et sa mise en service avant le rendez-vous des JM-2022. La pénétrante autoroutière, reliant le port d'Oran à l'autoroute Est-Ouest, est d'une importance capitale. Elle désengorge la circulation au niveau du tronçon liant la désormais ancienne route port-cité Djamel. En d'autres termes, cet axe, traversant la longue montée de la voie expresse de Carteaux, ne sera plus empruntée par les camionneurs et chauffeurs des poids lourds de gros tonnage. D'ailleurs, c'est à ce niveau que des dizaines de poids lourds, contraints de rouler à faible allure, font l'objet de larcins répétés.

Le projet en question n'est pas un simple point de vue. Plusieurs esquisses ont été envisagées avant d'adopter le projet liant, dans la première section, le port d'Oran au 4e périphérique, via Canastel, et cela sur une trajectoire de 8 km. Ledit raccourci lie également le port d'Oran et le complexe olympique de Belgaïd. La traversée dure, selon les promoteurs dudit projet, trois minutes, en plus de la vue moderne, technique, esthétique et paysagière qu'elle offre aux passants. «Il n' y a aucune raison qui justifié un quelconque retard, petit soit-il», a-t-on affirmé, soulignant que «les finances n'ont jamais constitué un quelconque problème». En septembre dernier, l'Etat a accordé un crédit supplémentaire de 12 milliards de dinars.

À cela s'ajoute une autre enveloppe de 2 milliards de dinars accordés par la wilaya d'Oran. Le maître d'ouvrage, l'Algérienne des autoroutes (ADA), par le truchement de ses responsables, estime que «la mission n'est pas impossible vu les facilitations accordées à l'entreprise en charge des travaux». De plus, le projet est à ses dernières retouches. Le chantier enregistre actuellement un taux d'avancement global de 92%, sur 8km linéaires de cette première tranche en 2x3 voies, qui va du port d'Oran à la 1ère rocade, à hauteur de Canastel.

Le parcours commence par une digue maritime, ouvrage longitudinal à base de remblai et de roches et dont la fonction principale est d'empêcher la submersion des basses-terres par les eaux marines, longue de 1.780 m et dont le taux d'avancement actuel est de 96%. L'enrochement et le remblayage ont atteint 94% alors que la phase liée au béton compacté au rouleau est achevée à 100%.

Ledit projet comprend également trois opérations. La première tranche s'étend sur 18 km. Elle comporte la mise à niveau du 4ème périphérique, jusqu'à l'échangeur de la RN4 et du tronçon de la RN4 à l'échangeur de l'autoroute-Est-Ouest. La seconde porte sur le raccordement de la pénétrante portuaire avec l'autoroute Est-Ouest via deux variantes, dont la première concerne, selon l'étude d'avant-projet définitif, la mise à niveau sur 18 km de la 1ère rocade jusqu'à l'AEO et la seconde entre l'échangeur de Canastel et la 2ème rocade, en l'occurrence le 5ème périphérique. Cet ace s'étend sur une trajectoire de 5 km. La troisième phase comprend le raccordement de la pénétrante portuaire avec la ville d'Oran, côté ouest.

Cette liaison permettra la fluidité du trafic routier sur le réseau urbain et suburbain de la ville d'Oran, en plus de l'amélioration des services portuaires et l'augmentation des capacités supplémentaires d'investissements touristiques. Il s'agit essentiellement de l'embellissement de la façade maritime de la ville.