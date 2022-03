Comme un air du désert! La saison saharienne s'achève en «soufflant» sur toute l'Algérie. Depuis lundi dernier, des vents violents transportant des particules de sable se sont abattus sur la majorité des wilayas du pays. Au Sud, on connaît très bien ce phénomène, qui est fréquent à pareil période de l'année. Au Nord, on est moins habitués à ce qui est appelé le «haboob». L'horizon bouché et jaunâtre joue sur le moral, mais aussi sur les organismes. Tout comme le «sirocco» qui a fait grimper le mercure à des températures estivales.

Les asthmatiques ou les personnes souffrant de problèmes respiratoires ont souffert le martyre. Beaucoup se sont retrouvés aux urgences, à cause de gêne respiratoire. Ils ont vite été pris en charge, leurs jours ne sont pas en danger. D'autres n'ont pas eu la même chance.

Les vents violents, qui ont atteint une vitesse de 120 km par heure, ont causé de gros dégâts matériels et fait des victimes, à l'image de ce jeune de 26 ans qui est décédé, hier matin, à Blida, après avoir été électrocuté par un câble à haute tension qui lui est tombé dessus, en raison des vents violents. Il est mort sur le coup! Des dizaines d'autres personnes ont été blessées à la suite de ces tempêtes de vent. Des maisons ont vu leurs toitures arrachées, d'autres ce sont carrément écroulées. Des véhicules ont également été endommagés et des routes fermées, après que des arbres aient été déracinés et des poteaux électriques se sont écroulés.

À Alger, par exemple, une personne a été blessée, à Bouzaréah, suite aux chutes de pierres d'un immeuble.

Le mur de la cité universitaire de garçons, à Bab Ezzouar, s'est également complètement écroulé. De nombreuses coupures d'électricité ont été enregistrées, la circulation des trains a même été perturbée à cause des dégâts engendrés par les vents. À Relizane, en plus de la chute d'arbres et de poteaux électriques, le mur d'une habitation s'est écroulé et les toits de deux autres ont été emportés par les vents. Idem pour les wilayas de Sidi Bel Abbes, El Bayadh, Mostaganem où plusieurs arbres ont été déracinés, des poteaux et des câbles électriques arrachés ainsi que l'effondrement d'habitations. Les mêmes dégâts ont été enregistrés à Tizi Ouzou, Chlef, Tipaza, Saïda et Tissemsilt,...Bref, on a vécu deux jours où régnait une véritable ambiance apocalyptique. Une atmosphère délétère qui s'est propagée de l'autre côté de la Méditerranée. À Madrid, les voitures étaient elles aussi orangées, les couloirs de métro poussiéreux et l'horizon bouché et jaunâtre.

La cause est la même que pour Alger ou Oran: une fine couche de sable venue du Sahara s'est déposée sur une bonne partie de l'Espagne. Elle est même remontée en France. «Ils étaient nombreux mardi matin à rincer à coups de jets d'eau le toit de leur voiture, leurs terrasses ou les plantes sur leurs balcons, en plein coeur de la capitale espagnole où cette fine poudre ocre s'est déposée», a indiqué, hier, l'AFP, dans une dépêche. «Ce phénomène météorologique, de forts vents chaud chargés de poussière de sable, en provenance du désert du Sahara, est appelé en Espagne la «calima», souligne la même source. Des tempêtes dans le désert du Sahara créent des rafales de vent à la surface du sol, qui lèvent des particules de sable et de poussière, a ainsi expliqué l'Agence météorologique nationale espagnole (Aemet) dans une vidéo publiée sur Twitter. Hier, c'était la grande délivrance, même si elles ont commencé par des pluies de boue.

Le mauvais temps va se poursuivre, chez nous, aujourd'hui et jusqu'à la fin du week-end. De fortes pluies sont attendues sur l'ouest du pays, alors qu'elles devraient être modérées pour le Centre et l'Est. Selon les prévisions, le soleil ne repointera le bout du nez que dimanche prochain.