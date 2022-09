Avec le 6e recensement de la population qui prend effet, aujour-d'hui, c'est l'Algérie qui met à jour ses indicateurs socio-économiques. Cette opération d'importance qui prend donc effet dès ce 25 septembre, se poursuivra jusqu'au 9 octobre prochain. À la faveur de cette méga opération, soit le 6e Recensement général de la population et de l'habitat ou Rgph, c'est l'État qui consulte le citoyen, en vue d'asseoir une politique avisée et une approche pertinente pour mieux prendre en charge ses besoins croissants, avec à la clé l'amélioration du service public.

En effet, les Algériens sont instamment invités à adhérer à cette action d'envergure, laquelle fournira en données précieuses les organismes chargés de collecter l'information statistique en vue de sa mise au service du développement. Prérogative qui revient notamment à l'Office national des statistique, l'ONS et autre Conseil national des statistiques, CNS, qui seront finalement alimentés en informations statistiques fraîches, capables de donner les perspectives les meilleures pour des décisions éclairées, capables d'impacter positivement le quotidien des Algériens, à l'échelle de tout le territoire national.

En pleins préparatifs de ce recensement, le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, était le premier à avoir souligné «la nécessité de faire adhérer les citoyens à cette importante opération qui permettra la planification des actions de l'État, selon la répartition démographique de la population, d'une part et la réalisation des infrastructures d'appoint nécessaires, d'autre part». Ce 6e Rgph est, en outre d'autant plus justifié que l'Algérie vient de voir un nouveau découpage administratif, avec l'émergence de nouvelles wilayas, principalement au sud du pays et dans les Hauts-Plateaux: Bordj Badji Mokhtar, In Salah, Djanet, In Guezzam, El Mghaïer, Touggourt, Béni Abbès, Timinoun, Ouled Djellal et El Menia, soit un nouveau découpage qui vise à «renforcer la décentralisation, assurer une répartition équilibrée du territoire, améliorer son attractivité de manière à répondre aux exigences du développement socio-économique au profit des citoyens, notamment dans les régions frontalières et rapprocher les services publics de ces régions». Avec des indices macroéconomiques qui sont au vert, l'Algérie ne pourra donc que bénéficier de ce 6e Rgph, qui se veut un véritable outil de planification stratégique, à la faveur duquel le citoyen apparaît comme un acteur clé du développement. Rappelons que le ministre de la Numérisation et des Statistiques, Hocine Cherhabil, a fait savoir que «le 6e Rgph revêt un caractère national, international et stratégique extrêmement important, en ce sens que ses résultats permettront à l'Algérie de mettre en avant les efforts consentis et les résultats pratiques des réformes initiées par l'État, notamment dans le cadre de l'exécution de ses engagements internationaux, à l'instar des objectifs du développement durable ODD-2030». Cherhabil a, en outre, assuré qu'une telle opération «se répercutera positivement sur l'image de notre pays, notamment en termes de classement et de classification «internationaux». Et de préciser que «l'utilisation des données du recensement permettra de mettre en place des politiques publiques de manière plus efficace et favorisera leur suivi et leur évaluation à l'échelle nationale et locale, en fournissant des renseignements exacts et actualisés dans les domaines économique et social». gageons que ce 6e recensement auquel l'Etat a alloué de grands moyens, participera, à coup sûr, à l'efficacité des dépenses sociales et mettra à jour l'état des finances locales et bien d'autres indicateurs macroéconomiques.