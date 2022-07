Un forum, des accords et un partenariat stratégique. Après 8 ans de gel, les affaires reprennent au plus haut niveau entre Alger et Le Caire. C'est dans cette optique qu'il faut entrevoir ce renouveau. Car si le président de la République Abdelmadjid Tebboune a décidé un rapprochement étroit avec l'Egypte, il faut bien se dire que d'une manière ou d'une autre, il y a sûrement des dividendes à tirer aussi bien pour l'un que pour l'autre. Et c'est donc tout naturellement que le président Tebboune, qui a fait de l'investissement étranger en Algérie un des chevaux de bataille de sa stratégie de développement économique, accorde le plus d'attention à celui qui joint le geste à la parole. Dans cet ordre d'idées, la relance de l'axe Alger-Le Caire devra administrer le meilleur exemple de ce que devrait être la relation intermaghrébine. Douze accords signés en une journée. Des accords portant sur les petites et microentreprises, les ressources en eau, l'emploi, l'enseignement supérieur et la recherche scientifique, la formation diplomatique, l'environnement, la jeunesse et les sports, les dotations et les affaires islamiques.

L'entente économique entre les deux pays paraît satisfaisante. Même «si en dépit des acquis réalisés, les relations de coopération économique entre Alger et Le Caire demeurent loin du niveau des grandes capacités dont disposent les deux pays et ne répondent pas à leurs aspirations, à savoir hisser la coopération au niveau du partenariat stratégique» regrette le Premier ministre Aïmene Benabderrahmane. D'autant que les deux pays ont déjà des liens très solides autour de l'énergie, du commerce et de l'investissement. L'Egypte n'est-elle pas le deuxième partenaire commercial arabe de l'Algérie et troisième pour l'investissement. 25 projets égyptiens prospèrent en Algérie, dans les domaines de la pétrochimie, des télécommunications, des câbles électriques, des travaux publics, des services et de l'agriculture. Par ailleurs,les projets des engrais azotés (à Oran), des câbles électriques (Aïn Defla) et de l'industrie pharmaceutique (Alger) sont ´´réussis et prometteurs´´, et certains en sont déjà à la phase de l'exportation, a indiqué le Premier ministre Aïmene Benabderrahmane, qui a coprésidé avec son homologue égyptien, Moustafa Madbouli, la 8e session de la Haute commission mixte. Une coopération appelée à entrer dans une autre dimension avec l'ajout du filon du gaz. Au cours de la réunion de la Haute commission mixte de haut niveau, des sujets clés ont été abordés, notamment l'exploitation optimale du gaz pour hausser le niveau de développement des deux pays... Deux pays disposant des équipements pour liquéfier et exporter le gaz derrière lequel court l'Occident, notamment les Européens. À ce sujet, le Premier ministre Benabderrahmane a appelé de ses voeux «la consultation et la coordination entre les deux pays garantissant ainsi l'optimisation de l'exploitation de cette énergie et la défense de leurs intérêts à la lumière des développements survenus et ayant fait de l'énergie l'un des enjeux majeurs dans les relations entre pays». Au plan diplomatique, les relations entre Alger et Le Caire ne doivent, et ne peuvent, être que complémentaires tant l'Egypte et l'Algérie ont beaucoup de points de convergence, notamment sur la relance du processus de paix dans la région où les deux Présidents multiplient les efforts afin que puissent être surmontées les divergences inter-arabes. En outre, l'Algérie et l'Egypte ont, de tout temps, insisté sur l'importance de hisser la cadence de coordination entre les délégations des deux pays au sein de l'Union africaine (UA) pour soutenir les solutions pacifiques aux crises. La «circonstance très sensible et délicate que connaît notre région arabe et plusieurs régions du monde, et dont les répercussions sur l'économie mondiale commencent à se faire sentir´´ exige ´´aujourd'hui, plus que jamais (...) la coopération et le partenariat, de façon à contribuer à faire face à ces défis et aux contraintes économiques», a déclaré Aïmene Benarbderrahmane. Beaucoup de points de convergence. Même beaucoup de points communs pour deux géants.