L'université d'été est une tradition politique qui commence à perdre de son sens et de sa symbolique. Jadis, ce «conclave» permettait aux partis politiques d'avoir l'occasion d'apporter du sang neuf au sein de ses structures et permettre à la base militante de bénéficier de la formation politique idoine pour pouvoir défendre la ligne du parti et se faire un chemin au sein de la société, à travers la mobilisation et l'encadrement des masses. C'était la période où la pratique politique s'exprimait à travers la pédagogie et l'enracinement dans tous les segments de la société, en lui permettant d'accéder à la compréhension du contexte et les contradictions d'une étape et de ses enjeux. Depuis trois années, on n'entend plus parler de l'université d'été. Est-ce l'effet de l'élan historique du Mouvement populaire de 22 février 2019 qui en est la cause? Surtout que ledit mouvement, massif, avait remis en cause la classe politique dans son ensemble en général et les partis politiques en particulier.

Certes, le Mouvement populaire du 22 février 2019 avait rappelé à l'ordre les formations politiques qui n'étaient pas, selon lui, plus fermes et conséquents par rapport à la situation politique des plus critiques que traversait le pays.

Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'idée de l'université d'été a été galvaudée par les politicards. L'objectif et la mission de cette université étaient de contribuer à la «conscientisation» de la société, en dégageant de nouvelles générations de militants qui seront en mesure d'assumer les tâches de leur époque et d'assimiler les enjeux de l'étape cruciale dans laquelle se trouve le pays.

Cette université est devenue une sorte de luxe politique, pour certains partis politiques, pour afficher, voire faire leur offre au pouvoir comme signe d'allégeance. Le clientélisme a été pour beaucoup dans le recul de l'approche pédagogique de ce genre de regroupements censés apporter leur pierre à l'édifice patriotique.

Les partis politiques ont fait de la notion de l'université d'été une espèce de devanture et d'interface, à des fins partisanes et politiciennes. Cette démarche à très vite fait de pervertir la pratique politique, en la réduisant à une pratique clientéliste tous azimuts.

Hormis quelques partis aux traditions partisanes positives, qui ont pu maintenir ce «rituel» politique dans le cadre d'une vision et d'une conception propres à son histoire idéologique et son expérience sur le terrain des luttes.

L'Algérie à besoin de ce genre d'espaces, pour former les militants et les citoyens, en leur apprenant les fondamentaux de la pratique politique, en tant qu'instrument de changement pacifique et un outil qui permettra à la société de se démocratiser et aux institutions de s'adapter aux exigences imposées par l'étape politique en cours, au plan local ou international. L'université d'été doit être réhabilitée sur des bases répondant à la nécessité de changement de pratiques politiques et de rompre avec les comportements qui étaient à l'origine de la dislocation de cette tradition, qui, au demeurant, reste noble.

La classe politique est interpellée afin de revoir sa conception et sa conduite politique. Elle est face à une logique de l'histoire, elle doit se renouveler afin d'adopter de nouvelles pratiques partisanes à même d'accélérer le processus du changement intrinsèque dont le pays à grandement besoin.

Les écoles des partis ne sont pas une nouveauté de par le monde. Elles sont une nécessité qui a été dictée par les urgences qui s'imposent au pays et face aux risques permanents qui guettent les nations. C'est à travers des crises et des situations particulières que les partis s'investissent et font preuve d'une présence concrète aux plans de la réflexion et de la mobilisation à la fois.

L'Algérie n'est pas en reste de ce monde qui traverse des mutations et qui connaît des métamorphoses, de fond en comble. Les partis politiques sont le bras séculier de la République. La formation et l'encadrement politiques sont un atout sûr qui permet à la nation de se doter de cadres et de militants chevronnés, dans la perspective de défendre les intérêts de la nation et d'accéder au pouvoir, afin de changer l'ordre des choses.