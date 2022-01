Une réalité amère. Et dire que des parents permettent encore à leurs enfants de fréquenter ces lieux. Une inconscience qui explique en grande partie cette courbe ascendante des contaminations. Les établissements scolaires sont vides alors que le ministère de l'éducation nationale a clairement souligné que le travail se poursuivra pour les enseignants, les personnels administratifs et les travailleurs pendant la suspension des cours dans les trois paliers de l'éducation nationale (primaire, moyen et secondaire). Des paradoxes à la pelle dans une démarche de lutte contre un virus mortel. La situation épidémique connaît une courbe des plus inquiétantes. Les dernières statistiques au niveau des établissements scolaires avait conduit les pouvoirs publics à suspendre les cours pour une durée de 10 jours dans les trois cycles d'enseignement (primaire, moyen et secondaire) depuis jeudi et ce jusqu'à samedi prochain avec la poursuite du travail pendant la période de suspension pour les enseignants, les personnels administratifs et les travailleurs afin de parachever les différentes activités programmées, avec le strict respect du protocole sanitaire dans ses différentes étapes. Cette mesure dictée par l'augmentation des contaminations notamment dans le secteur de l'éducation ne bénéficie pas d'un respect strict.

Les cours de soutien dispensés par des enseignants dans des conditions qui laissaient déjà à désirer se sont poursuivis en toute impunité. Le constat est unanime à travers tout le pays. Si les plus conscients de cette catégorie d'enseignants se sont pliés à la décision du ministère de l'éducation, d'autres, n'hésitent pas à les qualifier d' «opportunistes», en font fi et accueillent encore des élèves dans des semblants de classe sans aucune mesure de sécurité. La course au gain facile, qui ne date pas d'aujourd'hui, se poursuit donc mettant en danger des enfants avec, faut-il le souligner la complicité des parents, qui paraissent n'avoir même pas compris l'objectif visé à travers la fermeture temporaire des établissements scolaires. Si les écoles privées agréées par l'état ont obtempéré à la décision des autorités sanitaires en optant pour des cours à distance, ce n'est pas le cas des enseignants du secteur public, dont certains semblent même bien accueillir la décision la considérant comme une opportunité de plus pour un congé payé. Alors que le bon sens voudrait que tout ce personnel fasse en sorte de profiter de cette période pour désinfecter et réorganiser les cours de manière qu'à la reprise un schéma préventif sont mise en place, il n'en est rien. C'est apparemment des vacances. Même les parents d'élèves semblent peu soucieux des risques en ne faisant aucune prudence. A défaut de laisser leurs progénitures à la maison et profiter des révisions et à les éloigner des foules pour atteindre les objectifs visés par la suspension des cours, nombreux sont les parents qui les laissent en toute liberté dans les parcs et les espace publics à côtoyer d'autres enfants.

Du coup, cette mesure préventive risque fort de ne pas atteindre les objectifs pour lesquels elle avait été prise jeudi dernier. Il est temps que les pouvoirs publics interviennent pour remettre de l'ordre là où on fait peu cas des mesures de protection et de prévention. C'est le cas des cours de soutien et de loisirs pour enfants. L'intervention pour la fermeture et la sanction de ces lieux à hauts risques est d'autant impérative que le nouveau variant touche particulièrement les enfants.