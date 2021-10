Décidément, «El Batata», la pomme de terre, est au centre d'un enjeu stratégique de grande envergure. Mais que se passe-t-il exactement avec ce tubercule largement prisé par les Algériens? En effet, ingrédient indispensable et de base dans le mode de nourriture des Algériens, la pomme de terre semble prêter le flanc à une guerre qui ne dit pas son nom. En fait, personne ne sait ce qui se passe exactement avec ce légume de large consommation, pour les petites bourses et les démunis.

En effet, alors qu'elle avait atteint les 80 DA le kilogramme, les associations de protection du consommateur, ainsi que la presse, ont attiré l'attention des pouvoirs publics sur le problème de la hausse des prix de la pomme de terre. Paradoxalement, avec l'intervention du ministre du Commerce, pour réguler les prix du marché, la tendance a été complètement inversée. Annonçant en grande pompe le déstockage de grandes quantités de pomme de terre, dont celles ayant été saisies par les services de la lutte contre la fraude, le département de Rezig s'attendait à un effet positif de son action sur le terrain. Officiellement, le prix de cession du kilogramme de pomme de terre était plafonné à 50 DA. Seulement, en plus de l'absence des étals de cette «patate publique», l'annonce du ministre du Commerce a été accompagnée d'une hausse vertigineuse et inexpliquée du prix de la pomme de terre.

Jamais, dans l'histoire de la pomme de terre, le prix de cette dernière n'avait atteint les 150 DA le kilogramme. D'aucuns parmi les spécialistes du marché, ainsi que les associations de protection du consommateur qui auparavant, tentaient d'expliquer, plus ou moins, les raisons d'une telle hausse, par les conditions atmosphériques, les saisons creuses et autres, n'arrivent pas à expliquer ce phénomène.

Ce qui laisse la porte ouverte à tous les scénarios, y compris les spéculations et les supputations les plus folles. En effet, comment en est-on arrivé là? Comment le ministère du Commerce est-il devenu incapable de maîtriser ou de réguler le marché des légumes? Loin de toute démagogie et de tout alarmisme, l'on est en droit de s'interroger sur pareille situation? Des interrogations, somme toute graves, subsistent encore face à cette crise réelle.

En vérité, il y va de la sécurité et de la stabilité du pays, car la pomme de terre est l'aliment de base des pauvres, en Algérie.

Quelles explications pourrait avancer notre ministre du Commerce aux petites gens qui voient leurs bourses anéanties par près de 2 mois de hausse de cet aliment indispensable sur la table de l'immense majorité des Algériens?

En fait, rien ne pourrait justifier une telle hausse historique de la pomme de terre, dans un contexte politico-économique, quelque peu tendu.

À l'orée d'élections décisives et de réformes engagées dans la difficulté, et un contexte géopolitique tendu, l'on ne peut s'empêcher de penser au pire et aux manipulations politiciennes, en quête de chaos et de déstabilisation. Sinon, qui peut nous éclairer et serait à même de nous fournir d'autres éléments de réponse?