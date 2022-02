Après deux semaines d'interruption de la scolarité, à cause du rebond inquiétant de la pandémie de coronavirus, les élèves des trois paliers reprendront le chemin de l'école, aujourd'hui, non sans appréhensions. Dans la wilaya de Tizi Ouzou, à l'instar des autres régions du pays, les avis sont partagés entre la nécessité de reprendre les cours et celle de maintenir leur suspension encore pour quelques jours, le temps de voir plus clair. La décision étant prise concernant la reprise des cours, l'heure est à mettre le paquet sur l'observation stricte du protocole sanitaire dans les écoles. L'enjeu réside dans la mise en pratique de ce protocole. La direction de l'éducation s'est attelée, durant les deux semaines où la scolarité était interrompue, à se pencher sur les voies et les moyens d'inciter et de veiller au respect du protocole sanitaire. Mais de l'avis des enseignants et des travailleurs exerçant dans les établissements scolaires, cette mission est loin d'être une sinécure. Beaucoup, parmi les élèves et même les enseignants, se montrent récalcitrants quant à l'observation des gestes barrières, malgré le fait que ces dernières semaines, le nombre d'élèves, d'enseignants et de travailleurs de l'éducation ayant contracté le coronavirus se compte par plusieurs dizaines, voire par centaines. Quand bien même on pourrait faire respecter la mesure de distanciation sociale dans les salles, il n'en demeure pas moins que dans les cours et à l'entrée des établissements scolaires, les choses se passent autrement et les attroupements sont toujours chose courante. Il en est de même aux alentours des écoles primaires, où les parents d'élèves, qui viennent déposer et récupérer leurs enfants, s'entassent de manière systématique devant les portails. Même à l'intérieur des classes, le port de la bavette n'est pas vraiment une mesure respectée par la majorité des élèves et les enseignants ont beaucoup de mal à imposer à ces derniers le port du masque. Ce sont sur ces aspects techniques que des efforts devraient être déployés, à partir d'aujourd'hui, dans les établissements scolaires. Hier, un représentant de la direction de l'éducation de la wilaya de Tizi Ouzou a assuré que tout a été mis en place pour que le protocole sanitaire en question soit appliqué avec rigueur. La décision de la reprise des cours, à partir d'aujourd'hui, a été accompagnée de l'obligation qu'elle se fasse dans le cadre du protocole sanitaire. De son côté, l'association des parents d'élèves de la wilaya de Tizi Ouzou s'est réjouie, hier, de la décision ayant trait à la fin de la mesure de suspension des cours. Selon cette association, les deux semaines de rupture peuvent facilement être récupérées et elles n'ont pas eu un impact négatif sur la pédagogie et la psychologie des élèves, mais, a ajouté la même association, si cette suspension venait à être prolongée, des conséquences négatives pourraient en découler inéluctablement.

Le retard accumulé sera pratiquement impossible à rattraper, ce qui n'est pas le cas actuellement. La même association a également insisté pour que les efforts soient conjugués, afin d'assurer le respect des mesures préventives contre la propagation de la pandémie de la Covid-19. Il faut rappeler que lors de cette quatrième vague de la Covid-19, on a déploré plusieurs morts dans la wilaya de Tizi Ouzou, dont la directrice d'une école primaire au village Bouhinoune (commune de Tizi Ouzou) décédée le même jour que son mari, après avoir contracté le coronavirus.